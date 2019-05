VIDEO. Nathalie Debaillie enlevée et tuée à La Madeleine : ses collègues lui rendent hommage

Nathalie Debaillie enlevée et tuée à La Madeleine : ses collègues lui rendent hommage

Des dizaines de roses blanches accrochées à la grille d'un parking du centre-ville de Lille, boulevard Carnot. Au milieu, une photo de Nathalie Debaillie, enlevée et tuée à La Madeleine ce lundi, et ce court message "Paix à toi Nathalie".Cet hommage a été improvisé là par des collègues et amis de la victime. C'est dans ce parking qu'elle a été enlevée lundi par 4 personnes . Elle a ensuite été retrouvée morte dans l’appartement de son ex-concubin, à La Madeleine.Nathalie Debaillie, 47 ans, mère de deux enfants, habitait à Marcq-en-Barœul et travaillait comme animatrice de marché pour la Société Générale. "On est tous abasourdis, explique une salariée. Je ne trouve même pas les mots".Au siège de la banque, l'émotion est très forte. Une cellule psychologique a été mise en place.Le parquet de Lille a ouvert, lundi soir, une information judiciaire pour enlèvement et séquestration suivis de meurtre en bande organisée. Trois personnes au moins sont en fuite et recherchées dont Jérôme T., ex-compagnon de la victime.