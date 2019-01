Neuville-en-Ferrain : évacuation de Zodio suite à un départ de feu

Il est un peu plus dequand les pompiers sont alertés., du centre commercial Promenade de Flandres, prend feu. A l’intérieur du magasin,le temps de l’intervention des sapeurs-pompiers.Les grands moyens ont été mis en place : Zodio étant un établissement d’accueil de public,, équipés de 2 véhicules incendie, une grande échelle, un véhicule de secours à personne, un véhicule infirmier et un véhicule de commandement.Aucun blessé n’est à déplorer, etune heure plus tard.sur sa page Facebook :"Les réparations seront faites lundi matin, a annoncé le magasin à France 3. Nos équipes ont été bien formées, ce qui a permis de réagir à temps. Il n'y a aucun dégât à déplorer, et l'évacuation a pu se faire dans le calme."Le centre commercial, inauguré en 2017, a déjà connu un accident de taille.