Des débuts sur un blog

Le Colonel Moutarde, la petite boîte qui dépoussière le noeud pap'



Des boutiques jusqu'à Londres

Des couleurs pleines de peps, de jolis tissus liberty, des fleurs, des carreaux ou des petits pois... Lesaffichent une créativité sans limite et de la fantaisie à tous les rayons.Le colonel Moutarde n'est donc plus seulement un personnage d'un célèbre jeu de société, c'est aussi depuis cinq une petite usine à succès.L'idée est née au départ d'une frustration : celle de ne trouver sur le marché que des nœuds pap's noirs. Rémi Duboquet, co-fondateur de la marque, profitant d'avoir appris à coudre dans l'enfance."Au début, c'était pour m'amuser, pour faire ce que je sais faire. J'aime bien bricoler, transformer les choses, mais c'est l'engouement des gens qui nous a fait comprendre qu'éventuellement on pouvait faire quelque chose avec", raconte l'entrepeneur.Avec Clémence, sa compagne,. Face à la demande, ils finissent par quitter leurs emplois respectifs pour se lancer vraiment.Ils emploient aujourd'hui une vingtaine de personnes, et cousent près de 200 nœuds par jour dans leur atelier lillois." Etre en forte croissance ce n'est pas aussi évident que ça en a l'air, il faut savoir gérer, être présent pour tout le monde. On passe de 2 à 20, ça ne se fait pas en claquant des doigts", analyse Clémence Yon, co-fondatrice Le Colonel Moutarde. "Quand je fais un petit flash-back et qu'on se rend compte de tout ce qui s'est passé, on est impressionnés et on se dit : waouh… c'est vraiment une belle aventure !"► Reportage Claire Chevalier, Louis Dumenil et Amandine MaquetLa jeune entreprise mise aussi sur le local.. Des arguments auxquels sont sensibles les clients des boutiques de la marque. Il en existe aujourd'hui à Lille bien sûr, mais aussi à Paris, Lyon, et même à Londres."On a un regain de popularité pour tout ce qui est fait en France et pour nous c'est vraiment fait 100 % dans nos ateliers à Lille", explique Simon Poteyresponsable de la boutique lilloise. "C'est quelque chose que les clients apprécient, parce qu'ils savent qu'ils soutiennent des employés français et une entreprise française."Le nœud papillon est vendu 35 euros. En boutique et sur internet.et recrute encore pour poursuivre sa success-story.