Le Nord placé en vigilance orange neige-verglas, jusqu’à 10 cm de neige attendus à l’est de Lille

En première partie de matinée, les pluies seront modérées sur le Nord et le Pas-de-Calais. Mais c’est peu avant midi que les températures devraient baisser, pour atteindre 1 ou 2°C. La pluie va ainsi se transformer en neige.

Ces précipitations neigeuses devraient se poursuivre toute la journée.

Les hauteurs de neige attendues au sol sont "de l’ordre de 5 à 10 cm sur le Nord et l’est de Lille", indique le bulletin de vigilance départemental, notamment tout au long de la frontière.

"C’est principalement entre Lille / St-Amand / Valenciennois / et Avesnois que les chutes de neige et la couche au sol sera la plus importante. On attend sur les secteurs une couche variant entre 3 et 7 cm voire localement jusqu’à 10 cm sur l’Avesnois."

Post Facebook Météo Nord Pas-de-Calais