Nord : les salariés de Castorama manifestent contre la délocalisation de services en Pologne

Ce mardi matin, devant un des magasins du groupe à Englos, une trentaine de salariés de Castorama ont interpelé les clients. Pour eux, les mesures du plan social envisagées par leur direction sont« On propose à des gens qui ont 40 ans d’ancienneté dans l’entreprise des primes supplémentaires, c’est indécent », s’insurge Jean-Paul Gathier, délégué syndical centrale FO. Plus de 400 postes vont être supprimés au total chez Castorama et Brico Dépôt, deux enseignes qui appartiennent aujourd’hui au groupe britannique Kingfisher.La comptabilité, dont le siège social se trouve à, dans le Nord,. Une soixantaine de temps-plein au total devraient être supprimés.« Tout le monde est présent, on est très soudés, assure Elodie Demulier, comptable. C’est l’avantage qu’on a, la compta à Casto c’est aussi une famille et on va perdre tout ça. »Une manifestation qui en annonce d'autres : « On va monter crescendo jusqu’à ce que l’entreprise nous écoute », prévient Nicolas Euzenot, délégué syndical CGT.Prochain rendez-vous le 22 mars.