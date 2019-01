De nouveaux épisodes des Petits meurtres d'Agatha Christie en tournage dans la région

Les Petits meurtres d'Agatha Christie de nouveau en tournage dans la région

Un reportage de Christelle Massin et Sergio Rosenstrauch

C'est la série préférée des Français... Jusque fin avril, trois nouveaux épiododes des "Petits meurtres d'Agatha Christie" sont en tournage danss la région. C'est notamment le cas de l'épisode intitulé "L'heure zéro". Une comédie policière où il est question de télévision, dans un décor très vintage.Un nouveau tournage des Petits Meurtres d'Agatha Christie vient de commencer dans la région. Dans cet épisode, on retrouve les acteurs principaux de la série : le commissaire Laurence, la secrétaire Marlène et la journaliste Alice Avril.. "C'est là, en travaillant ce personnage, qu'on se rend compte à quel point c'est un exercice tr-s difficile", raconte Blandine Bellavoir, qui interprête le rôle d'Alice.Comme souvent chez Agatha Christie il y aura des coups de foudre dans cet épisode,Pour Samuel Labarthe, qui joue le rôle du commissaire Laurence, la pression est forte, mais le succès toujours plus grand. "On a un joli petit fanclub qui est présnet sur les réseaux sociaux. C'est bien, ça plaît aux grands et aux moins grands."