Les nouveaux maillots du LOSC dévoilés

Jeudi 4 juillet, les maillots inédits des Dogues pour la saison 2019-2020 ont été dévoilés à Lille, à 500 invités.Adieu au rouge, au gris ou au jaune fluo exclusif, place à la tunique bleue et rouge, avec au centre, le nom du sponsor en blanc, la chaîne française d'électroménager Boulanger.L'équipementier reste le même depuis 2016, l'Américain New Balance. Une fleur de lys reste apparente. Y apparait pour la première fois le nouveau sponsor maillot : l'enseigne nordiste Boulanger qui vient de signer un contrat de sponsoring avec le LOSC.Le maillot extérieur devient blanc et le troisième maillot, présenté par Loïc Rémy, est jaune et noir, sans doute destiné à la Ligue des champions, selon BFM TV . Loïc Rémy l'a jugé "confortable et léger".À partir du vendredi 5 juillet, les maillots sont disponibles à la boutique du club.Le premier match de la nouvelle saison, pour lequel les joueurs porteront ces nouveaux maillots, aura lieu le 10 août contre Nantes, pour la première journée de ligue 1. L'heure n'a pas encore été annoncée.