Le numéro 2 du Front National de la Jeunesse, Davy Rodriguez, suspendu après des propos racistes

"Espèce de nègre de merde" : @DavyRodriiguez directeur adjoint du FNJ applique en direct l'invitation de Steve Bannon à ce que chacun exprime librement ses pulsions racistes. #CongresFN2018 pic.twitter.com/EgVk0O6aJt — Claire Underwood (@ParisPasRose) 10 mars 2018

Sébastien Chenu avait d'abord défendu Davy Rodriguez

Au #CongresFN2018, @sebchenu est le seul à défendre ouvertement Davy Rodriguez accusé d’avoir tenu des propos racistes et tape sur BuzzFeed. Aliot dit qu’il faut une sanction si les propos sont confirmés. « Il faut au moins dire que c’est inacceptable», dit Collard pic.twitter.com/ecGdBW48BB — David Perrotin (@davidperrotin) 11 mars 2018

Sébastien Chenu, change de discours (il accusait BuzzFeed ce matin) et propose maintenant la suspension de Davy Rodriguez #CongresFN2018 https://t.co/uwyGRMjsjU — David Perrotin (@davidperrotin) 11 mars 2018

Il ne fallait pas gâcher la fête. Alors que le Front national tient ce week-end à Lille son grand congrès de refondation , Davy Rodriguez, le directeur national adjoint de la branche jeunesse du parti et par ailleurs assistant parlementaire de Marine Le Pen et de Sébastien Chenu, a été suspendu du parti à titre provisoire.Une sanction suit la diffusion d'une vidéo sur Twitter où on l'entend proférer l'insulte raciste "espèce de nègre de merde" , devant le bar La Plage, dans le centre de Lille. Une version qu'il conteste et tient pour un montage. Mais selon le député du Nord Sébastien Chenu, Marine Le Pen a approuvé cette sanction.Un, puisque, affirmant ce dimanche matin qu'il avait toute confiance en son jeune collaborateur, comme vous pouvez le voir dans le Tweet ci-dessous.Il a finalement

Dans la matinée, Gilbert Collard s'était dit "malade" des propos employés par Davy Rodriguez.

Le député Gilbert Collard se dit « malade » des propos racistes tenus par Davy Rodriguez, assistant de Sébastien Chenu, contre un videur de Lille : « On attend tous des sanctions fermes. Chenu doit prendre des dispositions tout de suite »#CongresFN — Arnaud Focraud (@AFocraud) 11 mars 2018



Davy Rodriguez dément avoir tenu des propos racistes

Je nie formellement avoir tenu les propos racistes qui me sont prêtés. — Davy Rodríguez (@DavyRodriiguez) 11 mars 2018

"Je nie formellement avoir tenu les propos racistes qui me sont prêtés", a tweeté Davy Rodriguez.Interrogé par le site BuzzFeed, il a affirmé que la vidéo était "un pur montage", en évoquant "une cabale politique". Ancien du Front de gauche qui avait fait la campagne de Jean-Luc Mélenchon en 2012, il a co-fondé le FN de Sciences Po Paris en 2015.