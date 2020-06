Obésité : au CHU de Lille, 18 patients testent une nouvelle "pince" qui se pose sur l'estomac, une 1ère en Europe

Une quinzaine de personnes ayant un indice de masse corporelle (IMC) supérieur à 40, ont bénéficié d'une nouvelle technique chirurgicale au CHU de Lille, consistant à implanter une pince sur l'estomac. Développé par un chirurgien américain, la pince, en titane et recouverte de silicone, se dispose verticalement sur l'estomac. Elle entoure l'organe et représente une possibilité de plus de se soigner pour les patients, dans le domaine de la chirurgie de l'obésité. L'intervention est courte : une heure, avec, au plus, une nuit d’hospitalisation.

"Mieux toléré"

D'ordinaire, trois solutions sont couramment utilisées en chirurgie de l'obésité : la sleeve gastrectomy (retrait par opération des 2 tiers ou des 3 quarts gauche de l'estomac), le by-pass gastrique et l'anneau gastrique. Parmi ces trois solutions, seule celle de l'anneau gastrique est réversible mais "elle peut être responsable d'une intolérance digestive", explique le Pr Robert Caiazzo. "Avec le recul que nous avons aujourd’hui, nous pouvons dire que le dispositif B-CLAMP*, qui une fois implanté mime une sleeve gastrectomy plutôt qu'un anneau, est mieux toléré".

Schéma d'un B-Clamp. Commentaire Pr Caiazzo • ©CHU Lille

Suivi à vie

Cela fait aujourd'hui un an et demi que les premiers patients ont bénéficié de ce type de soin, à Lille. Le suivi est important - quatre entrevues la première année après l'intervention - puis annuellement à vie afin de prévenir la survenue de complications à court, moyen mais aussi long terme, et afin de limiter la reprise de poids. Les premiers résultats sont bons : la perte de poids correspond à environ la moitié de l’excès constaté au départ.



Le CHU de Lille propose une prise en charge renforcée avec une unité médicochirurgicale dédiée. Des médecins nutritionnistes, des chirurgiens bariatriques, des infirmières spécialisées, des diététiciennes, des psychologues, des aides-soignants et une éducatrice spécialisée accompagnent les patients dans leur démarche avant et après l’intervention.

*B-CLAMP : nom donné à cette pince en titane