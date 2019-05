OPERA. Regardez “La Flûte enchantée” de Mozart en direct de l'Opéra de Lille, samedi à 18h

Un spectacle à voir en direct sur notre page Facebook France 3 Nord-Pas-de-Calais et sur notre site.

Le metteur scène Romeo Castellucci propose une vision radicale aux effets visuels prodigieux. Le spectacle sera présenté sans les scènes parlées. Avec son sous-titre (ou le Chant de la Mère), cette production re-questionne l’oeuvre de Mozart en prenant, non pas le parti de Sarastro, mais privilégie le point de vue de la Reine de la Nuit (femme à qui on a enlevé son enfant).



À ses côtés, le chef d’orchestre Eivind Gullberg Jensen à la tête de l’Orchestre National de Lille nous livre cette partition immortelle de Mozart avec une distribution exceptionnelle.

"La Flûte enchantée" de Mozart à l'Opéra de Lille

La Flûte enchantée est un pilier central de la culture humaine, qui a pour thème fondamental la division de l'individu et le besoin de devenir une personne.

Romeo Castellucci : Le Parti féminin de la Reine de la nuit ("La Flûte enchantée" de Mozart)

Un spectacle à voir à l'opéra, en ligne et dans 22 salles des Hauts-de-France Cette année, 22 lieux en Hauts-de-France font partie de l’aventure de cette multidiffusion live sur grand écran !

Une opération de grande ampleur qui permettra de découvrir l’opéra autrement et gratuitement dans les théâtres, cinémas, salles des fêtes ou encore d'autres lieux insolites de la région. Abbeville • Amiens • Beauvais • Bermerain • Boulogne-sur-Mer Courrières • Creil • Doullens • Guise • Jeumont • Lens • Le Quesnoy • Lomme • Marquise • Montdidier • St Martin d’Hardinghem • Thumeries • Wallers Plus d'informations : http://bit.ly/FluteliveCarte

Le héros Tamino cherche à délivrer Pamina, la fille de la Reine de la Nuit, dont il est amoureux et qui a été enlevéepar Sarastro. Sarastro régit une société dans laquelle Tamino est invité pour y traverser des épreuves, au terme desquelles la main de Pamina lui serait accordée.Tout au long de cette aventure, Tamino est accompagné par l’oiseleur Papageno, qui rencontre également sa future compagne, Papagena. Mais Sarastro, dans la promesse qu’il fait aux jeunes gens, n’est-il pas manipulateur ?Corrélativement, ne devrait-on pas croire en la sincérité de la Reine de la Nuit, dans son cri où s’exprime sa maternité meurtrie ?Direction musicale :Mise en scène, décors, costumes, lumières :Chorégraphie :Chef de chant :Chef de choeur :Orchestre National de LilleChoeur de l'Opéra de LilleUne coproduction Théâtre de la Monnaie de Bruxelles, Opéra de LilleSarastro, Sprecher : Tijl FaveytsTamino : Tuomas KatajalaLa Reine de la Nuit : Aleksandra OlczykPamina : Ilse EerensPremière Dame : Sheva TehovalDeuxième Dame : Ambroisine BréTroisième Dame : Caroline MengPapageno : Klemens SanderPapagena : Tatiana ProbstMonostatos :Mark OmvleePremier prêtre et Deuxième homme d’arme :Yoann DubruqueDeuxième prêtre et Premier homme d’arme : Pierre DerhetTrois garçons (en alternance) : Sofia Royo Csóka, Tobias Van Haeperen, Elfie SalauddinCrémer, Axel Basyurt, Alejandro Enriquez, Aya Tanakaet 14 comédiens et 19 danseursDurée : 3h10 (entracte compris)Langue : chanté en allemand, surtitré en françaisRomeo Castellucci, metteur en scèneN.B. : La vision très personnelle de La Flûte enchantée proposée par Romeo Castellucci n’est pas recommandée pour un très jeune public.Pour en savoir plus sur le spectacle :