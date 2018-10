OPERA. Regardez “Rodelinda” de Haendel en direct, jeudi 11 octobre à 19h30

Opéra "Rodelinda" en direct, jeudi 11 octobre à 19h30



L'histoire

Distribution

Janine De Bique dans le rôle de Rodelinda, à l'opéra de Lille / © Simon Gosselin

Le spectacle

Pour ouvrir la saison 2018-2019, l’ Opéra de Lille vous invite à découvrirun opéra trop peu connu de Haendel.Cette nouvelle production associeetà une distribution exceptionnelle avecdans le rôle-titre, qui participe à sa première production scénique en France, mais aussi deux artistes parmi les plus éclatants de la jeune génération de chanteurs européens :dans le rôle de Bertarido, et(Unolfo).Opéra en trois actes de Georg Friedrich HaendelDirection musicaleMise en scèneLe Concert d’AstréeRodelinda, qui pleure la mort de son époux Bertarido, est demandée en mariage par Grimoaldo, l’ancien ennemi de son mari. C’est pourtant la main d’Eduige, soeur de Bertarido, qui avait été promise à Grimoaldo en cas de victoire. Le retour inopiné de Bertarido, dont la mort n’était qu’une feinte, contribue à compliquer une situation déjà passablement embrouillée…Rodelinda :Bertarido :Grimoaldo :Eduige :Unolfo :Garibaldo :poursuit son exploration de l’oeuvre de Haendel, dont elle interprète un sixième opéra.a construit sa mise en scène dans le regard de l’enfant qui assiste, auprès de sa mère, à ces rivalités politiques et amoureuses entre les personnages : les situations, aussi dramatiques soient-elles, défilent sous ses yeux impuissants. Une lecture poétique, fine et sensible, qui s’appuie sur un dispositif technique saisissant.

Emmanuelle Haïm et Jean Bellorini / © Max PPP

Nous avons choisi d'interroger l'oeuvre en partant du regard de l'enfant qui malgré l’horreur de la situation joue au milieu du drame. À moins qu’il ne l’invente et se joue du drame lui-même. Sommes-nous dans un temps suspendu quelques secondes avant le drame de sa propre mort ? Ou dans l’observation de la résilience d’un être face au drame du deuil ?

Jean Bellorini, metteur en scène

Rodelinda / © Simon Gosselin