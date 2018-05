Parcoursup : la déception de certains lycéens de Lille

Témoignage de lycéens après leurs résultats de Parcoursup

Devant lece matin, un groupe d'élèves s'étaient donnés rendez-vous entre les cours pour se connecter à Parcoursup et vérifier si leurs choix ont été validés. Jules et Emma, tous deux très bons élèves de terminale S, ont demandé à intégrer des, principalement dans le Nord et à Paris et, au cas où, une université. Jusque là, ils ne sont pas très inquiets, vu leurs bons résultats scolaires.Mais en découvrant les réponses, c'est la déception. "Je suis sur liste d'attente dans les prépas du Nord et une de Nice où je n'irai probablement pas". Réponses négatives à Paris. Emma est en pleurs. Jules aussi est très déçu : " J'espèrais au moins ne pas prendre autant de "non" tout de suite, mais làalors que j'ai 17 de moyenne, je suis premier dans toutes les matières scientifiques dans ma classe, et là , je ne suis pas accepté avec internat dans tous les lycées, où j'étais presque sûr d'aller, en fait". D'autres sont même en attente d'une place à l'université, où, avant la réforme, n'importe quel bachelier pouvait s'inscrire.Pour ceux qui n'ont eu que des réponses négatives, une commission mise en place par le rectorat va statuer. L'objectif étant de trouver "une solution pour tous les élèves"...