Participez à “Smartphony”, le concert connecté de l'Orchestre national de Lille, samedi 2 février 2019 !

Après une première expérience réussie en janvier 2018 autour du "Sacre du printemps" de Stravinski,, le directeur musical de l’dirige un nouveau concert connecté ce samedi 2 février : la symphonie n°1 de Gustav Mahler, “Titan”. Au cours de la première partie du concert, les spectateurs lillois en direct du Nouveau siècle, mais également les internautes et mobinautes connectés via l'application(appli gratuite et en français, sous-titrages en anglais), pourront s'amuser à diriger l’orchestre sur des extraits de la symphonie, en donnant des indications sur le tempo ou l'intensité de l'interprétation en cours ou répondre à des questions pour tester leurs connaissances musicales.Chaque spectateur, connecté ou sur place, pourra interagir avec l’orchestre pour découvrir l'oeuvre.Après l’entracte, vous pourrez quitter l'appli interactive et écouter l'orchestre interpréter la symphonie n°1 de Mahler dans son intégralité.

Découvrez un reportage de l'AFP sur la première édition de Smartphony, en 2017 :



Programme :

à 18h30 : début du concert avec des extraits du 2e mouvement (andante) de la symphonie de Mahler "Titan"

de 18h35 à 19h30 : "gaming" autour de la Symphonie, animé et présenté par Alexandre Bloch

Entracte : présentation des selfies et commentaires du public en direct sur Facebook et Twitter via le mots-dièse #ONLSMARTPHONY

de 19h50 à 20h30 : interprétation de l’oeuvre en intégralité

La Symphonie n°1 de Gustav Mahler, “Titan”, En 1893, Gustav Mahler associa à sa 1ère symphonie un programme descriptif à l’attention du public, avec comme sous-titre :"Titan, poème musical en forme de symphonie", en hommage à l’écrivain - aujourd’hui méconnu, Jean Paul Richter (1763-1825). Le compositeur détaille dans cette symphonie la promenade, par un beau matin, de printemps d’un jeune homme amoureux. Considérée comme l’une des plus optimistes symphonies de Mahler, le "Titan" initie le cycle des 9 symphonies que propose l’Orchestre national de Lille, sous la direction d’Alexandre Bloch, tout au long de l’année et jusqu’en janvier 2020.

Pour assister au concert sur place, vous pouvez réserver vos billets sur le site de l’ONL En 2017, Alexandre Bloch répondait aux questions des fans de l'Orchestre sur Facebook , pour présenter la première édition de Smartphony.Testez vos connaissances sur une grande oeuvre du répertoire, interagissez sur le rythme et l'intensité de la musique, tentez d’être le meilleur pour donner les départs des différents pupitres, découvrez les nouveaux jeux de l'appli, et partagez vos selfies sur les réseaux sociaux via #ONLSMARTPHONY !