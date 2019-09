World Cleanup day : dans le Nord Pas-de-Calais, les jeunes s'engagent pour le climat

Des initiatives dans toute la région.

Ces jeunes qui s'engagent pour le climat

Sous le soleil, les participants auront été au rendez-vous pour débarrasser la ville de ses mégots, plastiques et autres déchets. Toute la journée, les citoyens étaient invités à se munir d'un sac poubelle, et à récupérer tous les déchets. L'objectif, à l'échelle planétaire : rendre les villes plus propres en une journée. Cette initiative mondiale a un objectif : coordonner des milliers d'actions de ramassage d'ordures.Pour sa deuxième édition, le World Clean-up day, en français, "journée mondiale du nettoyage" a été, une franche réussite dans la région.Dans les Hauts-de-France, de nombreuses actions ont eu lieu et la mobilisation a été particulièrement suivie : plus de 500 collectes de déchets ont été organisées dans la région. A Librecourt, Eric Waghon jeune lycéen de 17 ans organise chaque semaine depuis le mois du juin des opérations de nettoyage autour de la commune. Pour le World Cleanup day, il a décidé de frapper un grand coup en créant l'association, "sauvons notre planète". Pour ce jeune photographe, la création d'une page facebook s'est révélée la meilleure solution pour toucher le plus de monde, comme il l'explique, "les jeunes de maintenant sont plus sur les réseaux sociaux qu'ils regardent les informations".Samedi, c'était 30 personnes, petits et grands, qui étaient venus prêter main forte à Eric Waghon. Résultat ? Une dizaine de kilos de déchets ramassés.