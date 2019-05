PHOTOS-VIDEO. Lille 3000 Eldorado : revivez le meilleur de la Grande Parade

PHOTOS. Les plus belles images de la Grande Parade

Lille 3000 Eldorado, cette fois, c'est vraiment parti ! Après un report à cause du mauvais temps, la Grande parade , traditionnelle rampe de lancement des festivités lilloises, a pu avoir lieu ce samedi.Avec la foule au rendez-vous et une météo fraiche mais plutôt clémente. Dans le défilé qui est parti d'Euralille pour arriver au champ de mars en passant par la Grand'Place, on a pu voir, en vrac, un serpent menaçant flottant au-dessus des rues, un char rempli de têtes de mort, des orchestres typiquement mexicains, des chorégraphies étranges avec des Frida Kahlo, un lustre géant au-dessus de la Grand'Place et plein d'alebrijes (statues très colorées d'animaux sauvages ou domestiques)... Le tout avec des artistes venus du Mexique, des danseurs amateurs de la région...