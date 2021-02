Plan grand froid : à Lille, les réfugiés de la friche Saint-Sauveur mis à l'abri par la préfecture

Les températures glaciales et le basculement du Nord en alerte orange "grand froid" auront surement permis d’accélérer les choses à Lille, alors que neuf associations demandent la mise en place "d’un dispositif exceptionnel sur le littoral" du Nord et du Pas-de-Calais, où près d'un millier de migrants se trouvent en "urgence humanitaire".

Les 46 exilés occupant la friche Saint-Sauveur à Lille depuis plusieurs mois ainsi qu'un immeuble désaffecté voisin depuis la semaine dernière se sont vus proposer une solution d’hébergement en urgence par les services de la préfecture ce lundi 8 février 2020. Tous ont accepté. Quelques heures auparavant, la maire de Lille Martin Aubry avait demandé au Préfet "de trouver un toit aux personnes présentes sr la friche Saint-Sauveur".

Cette proposition intervient alors que la préfecture du Nord - tout comme celle du Pas-de-Calais - a activé le niveau 2 du plan "grand froid", tandis que Météo France annonce des températures proche des -10°C cette semaine, avec des ressentis pouvant tomber jusqu’à -18°C.

Les exilés de la friche Saint-Sauveur ont ainsi été répartis entre plusieurs établissements de la métropole, alors que la préfecture avait annoncé lors du passage au niveau 2 du plan "grand froid" la réquisition de 90 places d’hôtel supplémentaires à Roubaix et Tourcoing ainsi que l’ouverture de places d’hébergement dans les centres d’Hazebrouck, de Dunkerque, Douai et Valenciennes.

"Il aura tout de même fallu attendre un an et demi, une mobilisation associative et citoyenne importante, et des températures glaciales pour que les habitants puissent être logés et mis à l’abri par les autorités compétentes".

Extrait du post Facebook de l'association EXOD, le mardi 9 février 2021