Police de sécurité du quotidien : G. Collomb installe une trentaine de policiers à Lille-Fives et Lille-Moulins

La #PoliceSécuritéQuotidien, c’est plus de moyens et plus de terrain.

À Lille, 30 policiers supplémentaires arrivent dès ce mois de septembre dans le quartier de #ReconquêteRépublicaine de Fives.

Les engagements d'@EmmanuelMacron sont tenus & les Français mieux protégés.