Portrait de Cyane, femme trans et militante

Cyane, témoignage d'une femme trans

Cyane a accepté de nous confier son témoignage de femme trans. Âgée d'une cinquantaine d'années, elle peut enfin exister en tant que femme aux yeux du monde.Commencée il y a 5 ans, sa transition lui a permis d’obtenir une carte d’identité qui correspond à son identité.Malgré l’adoption de cette loi, de nombreuses associations LGBT (lesbiennes, gays, bi·e·s et trans) ont pointé du doigt de fortes disparités dans le territoire français et un flou juridique qui persiste. Sa carte vitale notamment commencent toujours par le chiffre 1 et porte son "dead name", c'est à dire son ancien prénom, celui qu'elle n'utilise plus. Cyane ne souhaite d'ailleurs pas le révéler. Sur un courrier de l’Insee qui lui est adressé, on peut lire la mention “Mr” à côté du prénom Cyane. Elle l’a raturé. “J’ai eu un mouvement d’humeur", explique-t-elle dans un sourire. Beaucoup plus sérieuse, elle ajoute : "C’est une gifle, c’est comme si on me crachait à la figure, c’est une non reconnaissance de mon identité de genre donc déjà un manque de respect."Lorsqu’elle revoit une vieille vidéo, la sentence tombe instantanément : "J'étais malheureuse". La personne dans l'écran face à elle ? “C’est une incarnation d’avant, moi je ne me reconnais pas dans cette personne là. C’est un masque.”Face à un amphithéâtre clairsemé, Cyane, présidente de l’association En trans, s'attelle à(le mot désigne les marques de rejet, de discrimination et de violence à l'encontre des personnes trans). Elle veut faire comprendre ce qu'être trans signifie.Pour expliquer pourquoi le mot “transsexuel” est utilisé à tort à la place de transgenre, elle guide son auditoire à travers une expérience. “Fermez les yeux, à quoi pensez vous quand je vous dis “transsexuel" ?” Et plusieurs personnes dans l'assistance de répondre timidement : “A un sexe...” Cyane reprend alors : “Un sexe, voilà ça se limite à ça. Transsexuel est un terme qui vient de la psychiatrie.. Cyane témoigne également de la violence vécue par les personnes trans : commentaires brutaux des proches, les questions des inconnus, confusion entre orientation sexuelle et identité de genre... Elle résume sa situation en quelques mots : "La transidentité n'est pas une pathologie, c'est l'environnement qui est pathogène."