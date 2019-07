Pourquoi l'entraîneur du LOSC Christophe Galtier n'est “pas inquiet” sur le mercato

🎙 À l’heure de boucler la première semaine d’entraînement, Christophe Galtier a répondu aux questions des journalistes à la fin de la séance du jour 😉 pic.twitter.com/d84ZSKvPqD — LOSC (@losclive) 5 juillet 2019

La Ligue des champions en ligne de mire

L'attaquant américain Timothy Weah arrive la semaine prochaine

Selon les informations de @Tanziloic (@RMCsport), Lille a formulé une offre au Paris FC pour Silas Wamangituka. Cette offre a été refusée mais s'est rapproché des demandes parisiennes, situées à environ 6M€.



Nantes, Braga et Bruges ont également vues leurs offres refusées. pic.twitter.com/Asjxkb8qVH — LOSC Actualité ⚜️ (@LOSC_Actualite) 5 juillet 2019

Rien de mieux pour se « chauffer » et s’échauffer qu’un toro à la fraîche 🐂⚽️ pic.twitter.com/aknz6CUv45 — LOSC (@losclive) 5 juillet 2019

L'entraîneur du Losc Christophe Galtier, dont l'équipe a repris l'entraînement le 1er juillet, a plaidé vendredi la patience en ce qui concerne le mercato, affirmant que "les dossiers mettent du temps à se décanter" tout en affirmant ne pas être "du tout inquiet".Vendredi, pour la première séance ouverte à la presse, ils étaient seulement huit joueurs de l'effectif professionnel, entourés d'autant de jeunes, pour une heure et demi d'exercices sous le soleil du domaine de Luchin.Entre les partants, ceux qui disputent la Coupe d'Afriqueou qui sont en congés après avoir joué l'Euro espoirs ou le Mondial U20, le groupe est donc très réduit.Une situation qui complique la préparation de la nouvelle saison mais n'inquiète pas l'entraîneur nordiste. "C'est la première semaine, elle est à la fois studieuse et un peu relâchée. Les départs qui ont eu lieu étaient attendus et des joueurs vont arriver", a-t-il dit.Les Dogues, qui ont terminé contre toute attente deuxièmes de Ligue 1la saison dernière derrière l'intouchable champion, le Paris SG, disputeront la Ligue des champions.Le milieu Thiago Mendes et le latéral Youssouf Koné ont rejoint Lyon, alors que l'attaquant américain Timothy Weah, qui s'est engagé pour cinq ans, arrivera à Lille le 10 juillet.Souhaitant "un effectif où on double tous les postes et triple ceux de gardien et d'avant-centre", Galtier attend donc deux recrues minimum.Sur le départ, Nicolas Pépé appartient lui toujours au club. Actuellementà la CAN avec la Côte d'Ivoire, il devrait rapporter entre 80 et 90 millions au Losc mais sa situation tarde à évoluer.Le coach lillois l'assure pourtant, ce n'est pas l'attente de cette importante rentrée d'argent qui bloque le mercato: "On sait que ce dossier sera sans doute plus long parce qu'il est en compétition et qu'il y a une réflexion des deux côtés, de la part du joueur et des clubs intéressés"."Ce n'est pas pour cela que d'autres joueurs ne sont pas venus nous rejoindre, il y a juste des négociations difficiles, encore plus quand on a une belle compétition européenne à jouer", a-t-il ajouté.