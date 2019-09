Pourquoi le Taratata enregistré au Zénith de Lille promet d'être magique

Beaucoup de monde

Parce que le show en met plein la vue

Enregistrement Taratata au zénith de Lille ce soir . pic.twitter.com/OgE5PLHMcA — Steiph (@SteiphNzz) September 20, 2019

Parce que les spectateurs sont très enthousiastes

@Nagui @taratata Merci pour la magnifique soirée. J’ai vécu un rêve éveillé 👋❤️ — thuilliez peggy (@PeggyThuilliez) September 20, 2019

C’était chouette ! Merci @Nagui pour la fête et pour ce petit moment privilégié. On est chanceux et il ne faut pas l’oublier ! Merci @Taratata ! À bientôt 😘🤘🏻 #taratata pic.twitter.com/Q3on06C8x7 — Héloïse (@HeloiseNOPLP) September 21, 2019

Merci à #taratata et @Nagui pour ce super concert au @zenithdelille ! Merci à @Veepee_Fr pour avoir rattrapé le fiasco des places impossibles à acheter en offrant des invitations ! 👌🏻 Vivement la diffusion maintenant. @M_Chedid au top 👏🏻🤟🏻 pic.twitter.com/4OOJhPoHYX — ADX (@adevineaux) September 20, 2019

Sans attendre la diffusion prévue le 30 septembre, on peut déjà s'avancer en affirmant que le Taratata 100% enregistré vendredi soir au Zénith de Lille promet d'être un succès.D'abord parce que le public était au rendez-vous. À peine la billetterie était-elle lancée que les 4000 places (à 20 euros) se sont envolées. L'intégralité des recettes est d'ailleurs revenue à la Fondation pour la Recherche sur Alzheimer.Sur place, hier soir, le public était d'alleurs nombreux et la salle comble.Peu de vidéos ont filtré des performances des artistes programmés, mais le casting est alléchant : Alain Souchon, -M-, Vianney, Carla Bruni, Marc Lavoine, Véronique Sanson, Laurent Voulzy, Clara Luciani, Michel Jonasz... Rien que ça.Aucune fausse note, en tout cas, jusque dans la mise en scène explosive.À en juger par leur réaction après la soirée, les spectateurs ne se sont pas sentis floués et ont remercié Nagui.Seul bémol, en fin de compte : cette émission 100% lilloise sera diffusée le lundi 30 septembre... en seconde partie de soirée (22H40), et non en prime-time. Ce qui n'est pas une raison pour s'en priver...