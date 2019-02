Premières “Foulées lilloises” : J-7, les inscriptions sont toujours ouvertes !

En famille ou pour se dépasser

Coureurs du dimanche ou confirmés, en solitaire ou en famille : tout le monde est le bienvenu pour participer aux premièresL'événement, organisé par le club Lille Métrople Athlétisme, a vocation de "permettre au plus grand nombre un accès à une pratique sportive individuelle et familiale". Il se tiendra le, le "poumon vert de Lille".Lesproposés seront intra-muros, pour favoriser la sécurité de chacun et profiter pleinement de sa course. Les randonnée et marche nordique sont ouvertes à tous et s'adressent surtout aux familles, alors que les boucles de 5 et 10km sont "pour les spécialistes et initiés en quête de dépassement de soi", indique le site de l'événement.Les(événement payant, de 5 à9€) et une ultime séance de préparation avec le Lille Métropole Athlétisme est prévue jeudi 21 février à 18h30.Inscriptions et information sur le site de Lille Athlétisme