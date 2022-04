Présidentielle 2022. La fédération du Parti Communiste du Nord attaquée, des tags anti-Roussel sur les murs de Lille

Alors que certains électeurs affirment que la candidature du communiste Fabien Roussel a empêché Jean-Luc Mélenchon d'accéder au second tour, les locaux de la fédération PCF du Nord ont été vandalisés à Lille. Des tags anti-Roussel ont fleuri sur certains murs de la ville.

Le candidat du Parti Communiste à l’élection présidentielle et député du Nord Fabien Roussel a recueilli 2,28% des suffrages exprimés au soir du premier tour, soit 802 615 voix. Parallèlement, le candidat de la France Insoumise s’est hissé sur la troisième marche du podium avec 21,95%, à 421 420 voix de Marine Le Pen, arrivée deuxième derrière Emmanuel Macron.

Pour certains, la candidature du communiste a privé Jean-Luc Mélenchon d’accéder au second tour. "Les voix de Fabien Roussel nous ont manqué, incontestablement", a déclaré dans ce sens le député LFI du Nord Adrien Quatennens ce lundi matin.

D'autres ont semble-t-il décidé d'exprimer leur déception non pas par des mots mais par des actes. Vraisemblablement mécontents de la participation du député du Nord à cette présidentielle, certains ont tagué des messages visant directement Fabien Roussel sur les murs de Lille.

Un groupe d’un peu plus de 5 personnes s’en est même pris physiquement aux locaux de la fédération PCF du Nord, située rue d'Inkermann entre la place de la République et le théâtre Sébastopol.

La porte de la fédération PCF du Nord vandalisée, une plainte déposée

Il était environ 21h30, dimanche 10 avril. Soit un peu plus d’une heure après la parution des premières estimations. "Nous étions dans la fédération du PCF lorsque 5 ou 7 personnes sont arrivées", raconte Karine Trottein, secrétaire fédérale du parti dans le Nord.

Elle est à la tête de la plus grande fédération PCF de France, avec 2 400 adhérents au compteur. "Ils ont ensuite pénétré dans le sas, nous ont insulté et nous ont exigé de leur ouvrir. Comme nous n’avons pas ouvert, ils ont cassé la porte avec une bombe de protoxyde d’azote".

La porte de la fédération PCF du Nord a été dégradée dans la soirée du dimanche 10 avril 2022. • © Caroline Blanquart / FTV

Résultat : la vitre de l’entrée de la fédération a été brisée et devra être réparée. Une plainte a été déposée ce jour. "Il y a beaucoup de haine actuellement de la part de militants que je qualifierai de gauchistes vis-à-vis de Fabien Roussel et du PCF, témoigne la secrétaire fédérale. Depuis hier, on reçoit beaucoup d’appels d’insultes et de menaces".

Des tags anti-Roussel à Lille

Sur les réseaux sociaux, de nombreux messages ont qualifié le candidat PCF de traître : "honte à lui", écrit un internaute. "Jadot et Roussel, vous êtres des grosses m*****", ajoute un autre.

Du virtuel au réel, il n’y a qu’un pas. Ce lundi matin dans les rues du quartier de Wazemmes à Lille, des tags anti-Roussel ont fleuri sur les murs. "Roussel = ennemi du peuple", peut-on lire à l’angle de la rue des Meuniers et de la rue Brûle-Maison. Juste à côté, un second message contenant des insultes à l’encontre du candidat communiste recouvre le mur.

Les locaux de la fédération PCF du Nord à Lille. • © Caroline Blanquart / FTV

Des gestes inacceptables pour Karine Trottein. "On peut considérer que les voix de Fabien ont manqué mais il ne faut pas oublier qu’en 2012 et 2017, nous étions en soutien de la candidature de Jean-Luc Mélenchon mais ça n’avait pas réussi. Si on n’avait pas mis de candidat, ces personnes qui ont voté pour nous auraient-elles voté pour Mélenchon ? Ce n’est pas certain. Je pense qu’on est allés chercher de nouvelles voix dans certaines villes et on en a perdu dans d’autre, notamment dans des villes communistes". La secrétaire fédérale du PCF a enfin tenu à rappeler un vieil adage : le débat oui, la violence non.