Prison : le ministère de la Justice confirme la construction d'un nouvel établissement à Loos

Le gouvernement a dévoilé les sites retenus pour les nouvelles places de prison prévues un plan pénitentiaire. / © DIRECTION DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

, le retour. Une nouvelle prison va être construite à l'emplacement de l'ancienne dans cette ville proche de Lille. Elle comptera 840 places en tout : 720 dans le centre pénitentiaire, 120 dans une structure d'accompagnement vers la sortie. Ouverture prévue en, 10 ans après la fermeture et la démolition de l'ancienne prison.Cettesera la seule nouvelle des Hauts-de-France. Elle fait partie du plan prison dévoilée ce jeudi par le ministère de la Justice.La livraison de ces 15 000 places supplémentaires, promises par, doit se faire en deux temps (les 8.000 autres places seront livrées d'ici à 2027), avec pour objectif de réduire la population carcérale, qui atteint une sur-occupation record, avec 70.164 détenus au 1er septembre pour moins de 60.000 places.Au côté de"classiques", mais avec un "haut niveau de sécurité", notamment dans la prison parisienne de la Santé réhabilitée, la garde des Sceaux s'est engagée à construire "2.000 places d'ici 2020" dans des structures d'accompagnement vers la sortie, des "SAS", devant prendre en charge des détenus en fin de peine ou condamnés à moins d'un an de prison."Il faut leur donner de l'autonomie, les préparer à la sortie. Ça suppose des structures qui ne sont évidemment pas des structures très sécurisées, les SAS (...) ce sont des immeubles qui s'insèrent parfaitement dans une architecture urbaine et dont on ne voit pas la différence avec d'autres immeubles - bien sûr, la sécurité est assurée à l'intérieur", a souligné Mme Belloubet.Cinq de ces "SAS" seront implantés en région parisienne, les autres le seront à Colmar, Caen, Grenoble, Toulon, Montpellier et donc à à Lille-Loos.