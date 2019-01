Quelques milliers de “gilets jaunes” et de marcheurs pour le climat défilent à Lille

© Maëlys Septembre / France 3

Ils étaient "plus nombreux que d'habitude", selon plusieurs "gilets jaunes" habitués des manifestations lilloises.de la Capitale des Flandres, ce samedi 26 janvier, selon nos journalistes sur place.Et cette fois, pour la 11e semaine de mobilisation,Un mouvement écologiste "en lutte contre le réchauffement climatique", indiquent les organisateurs. Cette manifestatrion était organisée dans le cadre du "week-end action climat" prévu partout en France.Il s'agit de la deuxième convergence entre ces deux cortèges après celle du 8 décembre 2018., autour de 16h30 avant de former une chaîne humaine. Globalement,malgré quelques tensions en bout de cortège.Comme les semaines précédentes,étaient entonnés par les manifestants. Sur les drapeaux ont également fleuries des, symbole du Gaullisme, et les "Marianes", déjà présentes la semaine passée, étaient de nouveau dans le cortège.La banderole en tête de la marche portait l'inscription, le même slogan que lors de la manifestation nocturne à Dunkerque ce vendredi soir lorsqu'un groupe de "gilets jaunes" a voulu dévier de l'itinéraire de la manifestation. Les forces de l'ordre les ont alors repoussé à l'aide de gaz lacrymogènes, rapporte La Voix du Nord