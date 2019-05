Quidditch : une équipe lilloise dispute en Belgique la coupe d'Europe de ce sport inspiré d'Harry Potter

Un jeu adapté à un monde non magique

Les Black Snitches face aux Olympiens de Paris lors de la Coupe d'Europe de Quidditch. / © EQC 2019

Une série de défaites pour leur première journée dans le tournoi

Un dimanche décisif pour espérer ne pas finir dernier

L'équipe lilloise, les Black snitches, n'aura pas remporté beaucoup de matchs mais a eu l'honneur de participer à cette coupe d'Europe de quidditch, organisée à Harelbeke, en Belgique.Le quidditch est un sport directement inspiré des romans de J.K Rowling, l'écrivaine britannique qui a créé le célèbre sorcier Harry Potter. Mais dans le monde des moldus - des non sorciers -, pas de magie possible pour faire voler des balais. Alors c'est tout l'ingéniosité des fans du sorcier qui a permis de donner vie à ce sport.Exit les balais, place à des bâtons en PVC, que les joueurs doivent impérativement enfourcher pour pouvoir se déplacer sur le terrain. Le sport, sur terre, est un mélange de rugby, de balle aux prisonniers, et de handball. Le principe reste le même : marquer des points en envoyant la balle dans l'un des trois cerceaux. 10 points sont marqués à chaque balle rentrée.Mais pour mettre toutes les chances de son côté, l'essentiel est d'attraper le vif d'or qui donne d'office 30 points à l'équipe qui l'attrape et met fin au match. Pour remplacer cette petite balle volante, un joueur endosse ce rôle. Il doit veiller à ne pas se faire voler sa queue, positionnée dans le bas de son dos.Pour la première journée, les joueurs de l'équipe lilloise ont enchaîné les matchs. Quatre matchs et pas une victoire à l'horizon. Mais une fierté : celle d'avoir attrapé le vif d'or lors du premier match contre les Norvégiens de l'équipe NTNUI. Un geste qui n'aura pas empêché une défaite 220 à 100.Pour son deuxième match, l'équipe lilloise a affronté les Werewolves of London. Malgré une défaite sévère, 150 à 10, "l'honneur est sauf" pour les Black Snitches qui ont évité le score vierge, en marquant dix points.La phase des poules s'est clôturée avec le match contre Ruhr Phoenix, le club allemand. Cette nouvelle défaite a fait basculer l'équipe lilloise dans la deuxième partie de tableau.La journée du samedi s'est finalement terminée sur un match relevé pour Lille. L'équipe devait affronter les champions anglais du London QC. Une défaite oui, mais sur un score honorable de 210 à 60.Dès 10 h, les joueurs de Lille ont dû enfourcher à nouveau leurs balais pour affronter une autre équipe française, les Olympiens de Paris. Là encore, les Black Snitches ont essuyé une défaite. Désormais, l'enjeu est de ne pas terminer dernier.Pourtant, les espoirs français persistent dans cette coupe d'Europe avec les Titans parisiens qui affrontent en demi-finales les ODTÜ Hippogriffs de Turquie, après leur victoire contre 'équipe belge Antwerp A.Prochain match pour les Black Snitches à 15 h face aux Lynx de Madrid.Une compétition qu'il est possible de suivre en live