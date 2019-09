QUIZ. Braderie de Lille : saurez-vous trouver le juste prix de ces 10 objets ?

La Braderie de Lille bat son plein ces samedi 31 août et dimanche 1er septembre. Le lieu idéal pour faire des affaires, négocier et trouver le montant qui convient à tout le monde. Pour mettre vos compétences à l'épreuve, nous avons arpenté les rues du plus grand vide-grenier d'Europe et sélectionné 10 objets dont vous allez devoir trouver la valeur exacte.Insolites, drôles, jolis : observez ces trouvailles dénichées sur les étales aux quatre coins de la ville et sélectionnez le prix que vous pensez être le bon parmi les réponses à ce quiz. Les prix proposés sont ceux des vendeurs, certains sont négociables. Quelle note obtiendrez-vous ?