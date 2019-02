Rassemblement contre l'antisémitisme à Lille : “Ce n'est pas une opinion mais un délit”

Rendez-vous mardi 19 février à #Lille. C’est à 19 h place de la #République. Soyons nombreux ! pic.twitter.com/lqakBKrK0N — EELV NPDC (@eelvnpdc) 17 février 2019

Le RN mis à l'écart

Ça n’est pas une manifestation qu’il faut pour stopper l’antisémitisme, mais l’action ! Celle consistant à éradiquer le fondamentalisme islamiste dans notre pays ! Êtes-vous prêts à signer pour cela ? MLP pic.twitter.com/laC703kFJs — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 15 février 2019

Une union deappelle à un rassemblement contre l'antisémitisme ce mardi, à 19h,, à Lille. Cette mobilisation prendra également place dans plusieurs villes de France pour lutter. A noter quequi comprend notamment LREM, le PS, les Républicains, La France insoumise..."Jamais nous n'accepterons cette banalisation, indique un tract relayé par Dominique Plancke, membre fondateur des Verts et militant écologiste. Nous réaffirmons que.""Les actes antisémites se sont. Ca suffit !", clament aussi les signataires d'un appel national lancé par 14 partis. Une action qui intervient alors que, selon un bilan du ministère de l'Intérieur publié mardi. Des portraits de l'ancienne ministre et rescapée de la Shoah Simone Veil, peints sur des boites aux lettres à Paris, ont notamment été tagués de croix gammées lundi 11 février. Ils ont depuis été restaurés par l'artiste, Christian Guemy alias "C215"."Nous portons dans le débat public des orientations différentes, mais. Et jamais nous n'accepterons la banalisation de la haine. C'est pourquoi nous appelonspour dire ensemble : Non,", dit le texte.Le RN de Marine Le Pen n'a, selon l'entourage du premier secrétaire Olivier Faure contacté par l'AFP. Et on ne le retrouve pas non plus au niveau local. Même chose pour Debout la France, dont le président Nicolas Dupont-Aignan a dénoncé"Ça n'est pas une manifestation qu'il faut pour stopper l'antisémitisme, mais l'action ! Celle consistant à! Êtes-vous prêts à signer pour cela ?", a twitté Marine Le Pen, députée du Pas-de-Calais. Elle n'a pas encore indiqué si elle participerait à cette marche.L'élue avait dénoncé, mardi, la, révélatrice selon elle d'"une haine" qui prospère en France