Record de température : jamais il n'avait fait aussi chaud en février à Lille

Et ça va durer ?

. C'est la température enregistrée à la station Météo France dece mardi 26 février 2019. Un record pour un mois de février. Le précédent record datait d'il y a presque 70 ans : 18,9°C le 28 février 1960.Ces derniers jours, plusieurs records journaliers (de jour à jour) étaient tombés. Exemple à Saint-Hilaire-sur-Helpe (station météo qui date de 2004) : 17.7°C ce lundi contre 16.8°C le 26 février 2008. A Boulogne-sur-Mer : 18.8°C ce lundi contre 17.4°C en 1961. A Cambrai, en 1953 : 17.5°C, record égalé de 1990. Même constat le 16 février dernier : 14,8°C. C'était aussi la température la plus élevée enregistrée à la station de Lille-Lesquin pour un 16 février.Le record battu ce mardi est beaucoup plus significatif puisque c'est un record mensuel. Pour bien mesurer le caractère exceptionnel de ce 19°C, nouveau record, il faut aussi le comparer avec le, temprétaure la plus froide jamlais enregistrée en février. C'était le 21 février 1956.Ce mercredi démarrera encore avec du grand beau temps, à quelques brumes près. Cela se confirmera dans l'après-midi……Toujours pas de nuages.La situation se dégradera à partir de jeudi : brumes, brouillards et nuages bas seront de retour le matin. Au fil des heures, on attend l’arrivée d’une perturbation, associée à des pluies faibles.Vendredi, le ciel sera mitigé avec encore quelques averses, plus éparses que la veille. Week-end couvert et pluvieux.