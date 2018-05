Regardez “Nabucco”, de Verdi, en direct de l'Opéra de Lille, samedi 26 mai

Bande annonce Nabucco de Verdi





INEDIT : Nabucco en live sur grand écran !

Samedi 26 mai à 18h

Un choeur de 62 choristes

Le choeur est le personnage principal de l'oeuvre

Tuto : apprenez à chanter le choeur des esclaves avec Kamini !

Nous sommes heureux de vous proposer de voir en direct le deuxième opéra écrit par Giuseppe Verdi en 1842, "".Cette représentation exceptionnelle à l' opéra de Lille sera également retransmise en vidéo et en direct sur la Place du Théâtre à Lille et dans 28 salles de la région Hauts-de-France. Et sur notre page Facebook . Salles de théâtres, de cinémas, salles des fêtes, espaces en plein air, église, et même une grange du Cambrésis mettent l'art lyrique à la portée de tout le monde !Nous vous invitons à venir à Lille et dans toute la région, pour partager en famille et entre amis ce grand moment d’opéra, gratuit, sur grand écran et sur Facebook.Yves Parmentier, chef de choeurUn spectacle mis en scène par, sous la direction musicale deet du Chef de choeur, qui dirigent l’Orchestre National de Lille et les chœurs de l’Opéra de Lille et de Dijon.Apprenez à chanter, le choeur des esclaves de Nabucco.chef de chœur Finoreille, accompagnés de Jacques Schab au piano, vous donnent les meilleurs conseils pour chanter le célèbres choeur des esclaves. Respirez, apprenez, chantez !Samedi 26 mai, pendant la représentation, où que vous soyez, à l'opéra ou dans une des salles qui diffusent la représentation, dans la rue ou chez vous, chantez avec le choeur de l'Opéra de Lille !





L'Opéra de Lille raconte Nabucco

Découvrez Nabucco sur le site " Première loge Présentation du spectacle , sur le site de l'opéra de Lille.