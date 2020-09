Régionales : Ugo Bernalicis (LFI) est candidat dans les Hauts-de-France et tend la main au PCF et aux Verts

"Xavier Bertrand a les mains libres depuis maintenant bientôt cinq ans face au Rassemblement national" Ugo Bernalicis, député LFI du Nord

Début septembre, Bernalicis n'a pas signé une tribune dans Libération qui appelait au rassemblement à gauche dans les Hauts-de-France

Ugo Bernalicis vise les régionales. Le député La France Insoumise du Nord a annoncé, vendredi 25 septembre, qu'il était"Je propose de conduire une liste de rassemblement large car nous avons une responsabilité particulière, nous à LFI et la gauche en général dans cette région pour faire en sorte qu'il y ait à nouveau des conseillers régionaux de gauche dans l'hémicycle", a annoncé, vendredi, Bernalicis (31 ans) lors d'un point presse à Lille.Et de regretter que le président de la région "Xavier Bertrand a les mains libres depuis maintenant bientôt cinq ans, face au Rassemblement national", ajoutant que la gauche avait une "responsabilité de conquête".Lors des régionales de 2015, la liste PS, arrivée 3e au premier tour, s'était désistée pour faire barrage au RN et avait appelé à voter Xavier Bertrand.estimant "être en capacité de pouvoir réunir ces deux courants politiques traditionnels qui, jusqu'à présent, n'ont jamais réussi à être ensemble" dans la région."Nous avons entrepris des démarches avec les autres forces de gauche pour se mettre d'accord au niveau national", a-t-il rappelé, avant de préciser queEt d'ajouter : "Il faut une rupture avec la politique d'Emmanuel Macron ainsi qu'avec le quinquennat précédent", a-t-il expliqué."à créer les conditions d'un rassemblement à gauche" aux régionales dans les Hauts-de-France. Un "appel régional" que n'a pas signé le député LFI, car "nous avons initié des discussions nationales, et par respect pour ces discussions, il ne s'agit pas de forcer la main et se mettre d'accord localement avant que quelque chose aboutisse".