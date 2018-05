A la rencontre d'un grand chef décorateur de films et séries

est chef décorateur. Il veille à la crédibilité, à la vérité des décors de films de cinéma ou de séries télé. Sans lui, rien ne pourrait exister.Il a notamment travaillé sur les décors de la série "Baron noir".Derrière chaque acteur, dans un film ou une série, il y a des objets : des chaises, des valises, des stylos... Et derrière chaque scénario, un univers. C'est le chef décorateur qui en est le maître.

On se débrouille tout seul, et grâce à la doc, ou grâce à des renseignements. On essaie d'être au plus près de la vérité !