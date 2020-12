Reportage sur l'ultradroite à Lille : de 3 à 8 mois de prison avec sursis pour les trois prévenus

La maire de Lille Martine Aubry et le préfet du Nord Michel Lalande avaient saisi le parquet, après la diffusion du reportage de la chaîne Al Jazeera sur le bar lillois.

Trois hommes ont été condamnés mardi à des peines de trois à huit mois de prison avec sursis, notamment pour l'agression d'une adolescente désignée comme maghrébine, à la suite d'un reportage d'Al Jazeera sur l'ultradroite à Lille fin 2018. Les trois hommes ont été reconnus coupables de "violences en raison d'une appartenance ethnique réelle ou supposée".

Rémi F., 32 ans, le plus lourdement condamné (huit mois de prison avec sursis probatoire contre cinq requis par la procureure) a également été reconnu coupable de "provocation à un acte de violence terroriste". Il avait été filmé évoquant une attaque à la voiture bélier sur une "mosquée" ou contre le marché du quartier populaire de Wazemmes.

Un journaliste infiltré dans le bar la Citadelle

Les trois prévenus, qui se connaissent, avaient comparu le 17 novembre devant le tribunal judiciaire de Lille, après la diffusion d'un documentaire de la chaîne qatarie Al-Jazeera intitulé "Generation hate", filmé en caméra cachée par un journaliste infiltré dans la mouvance d'ultradroite Génération identitaire (GI) et le bar privé La Citadelle, son siège.

Les images montraient les prévenus à la sortie d'un bar, un soir de janvier 2018, s'en prendre à une adolescente de 14 ans désignée comme maghrébine. Dans un autre extrait, Rémi F. se vantait d'avoir frappé cette "arabe".

Salut nazi et trinqué au IIIe Reich

Etienne V., 26 ans, condamné à cinq mois de prison avec sursis probatoire, a également été reconnu coupable de "provocation publique à la haine ou la violence", pour avoir notamment effectué un salut nazi et trinqué au IIIe Reich.

"J'étais complètement ivre. J'ai voulu me faire mousser." Rémi F. à l'audience

Le dernier membre du trio, Guillaume D., au passé militaire et ex-membre de GI, était videur dans un bar voisin et avait utilisé sa "gazeuse" sur l'adolescente. "J'étais complètement ivre. J'ai voulu me faire mousser", avait expliqué Rémi F. à l'audience, soutenant ne pas se retrouver dans les idées de lutte contre le "grand remplacement" promues par GI, mais avoir développé un "début de haine" après une agression par "trois Nord-Africains". Etienne V. avait pour sa part affirmé avoir "honte" de paroles tenues "sous l'emprise d'alcool", "des conneries".

Une décision "nécessaire"

"Le président a pris le temps de détailler la décision, très motivée", une explication "nécessaire dans une société démocratique" a salué Me Chaudey, avocat de l'association La Maison des Potes, "satisfait" du jugement. Avocat de SOS racisme, Me Nicolas Nef Naf a aussi salué une décision "s'inscrivant pleinement dans la volonté de lutter contre toute forme de discrimination dans le débat public".

Interrogés, les avocats de Rémi F. et Etienne V. n'ont pas souhaité réagir. L'avocat de Guillaume D. n'était pas joignable dans l'immédiat.