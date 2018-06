Le repos des migrants dans des familles lilloises le week-end

Le repos des migrants dans des familles le week-end

Ils s'appellent Tarek et Samir. Ils viennent d'Egypte et du Soudan. De jeunes migrants bloqués à Calais depuis de longs mois. Mais pour le temps d’un week-end,Les deux hommes ont aussi traversé la Méditerranée en bateau depuis la Libye."En bateau, c'était très difficile, vraiment très dangereux, explique Samir. Vous ne pouvez pas le croire, si vous le voyiez, quand vous avez traversé, vous dites, merci, je suis en vie." Lors de son voyage, il a vu se noyer 25 passagers qui l’accompagnaient sur un bateau de fortune.Depuis quelques jours, l'Europe se déchire pour savoir, deux navires qui ont sauvé des migrants en Méditerranée. Pour les familles qui hébergent ce week-end des réfugiés,« On a envie que le gouvernement bouge […] Ce sont des êtres humains, ça fait mal au cœur » explique Rommy, hébergeuse du réseau Migraction 59. Deux nuits et quelques heures de répit loin de Calais. Mais lundi, ils reprendront leur errance dans cette Europe qui les fait encore rêver.