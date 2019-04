Réseaux d'enquêtes : ce soir sur France 3, regardez l'émission sur la vaccination tournée à Lille

Un siècle de recherche à l'Institut Pasteur de Lille

L'émission "Réseau d'enquêtes" de France 3 à l'Institut Pasteur de Lille

Le progrès le plus spectaculaire du 20 e siècle

La vaccination vue depuis une crêche à Marcq-en-Baroeul

"Réseaux d'enquêtes" et la vaccination dans une crèche de la Métropole lilloise

Cinq reportages pour faire le tour de la vaccination

Les Français sont. C'est ce que révélait en 2016 un sondage IPSOS. Effets secondaires terribles, scandales sanitaires de ces dernières années mais aussi manque d’informations. Beaucoup d'entre nous ont perdu confiance.Ce mardi soir, à 23h15,fait le point sur la vacination, "ce trésor contesté", qui peut provoquer chez certains des, mais sauve aussi des millions de vie.Tournée à Lille, l'émission "" a poussé la porte de l'. Il y a un siècle, c'est là qu'a été mis au point le, le BCG par Antoine Guérin et Camille Calmette.Aujourd'hui, plusieurs dizaines d’équipes de chercheurs continuent de travailler à la, pour venir à bout de maladies infectieuses, parasitaires, métaboliques ou inflammatoires.Camille Locht est l'un des directeurs de recherche. Comment font les scientifiques pour évaluer le bénéfice-risque d'un nouveau vaccin ?Il n'existe pas de réponse toute faite, ni d'algorithme infaillible. Mais le chercheur avance : "Si vous avez une maladie qui va tuer à coup sûr 80% des personnes qui sont infectées. Si vous avez 1% de mortalité par le vaccin faites le calcul. Qu’allez-vous faire ? Vous n’allez pas mettre le vaccin sur le marché ?"Dans cette problématique, il faut ajouterqui empêche les scientifiques de faire leurs essais cliniques sur des millions de patients. Ils doivent donc se limiter à quelques milliers, voire à quelques dizaines de milliers de sujets au maximum.Malgré ces écueils, et sans nier les dramatiques conséquences sur certains individus, Camille Locht souligne"L’exemple le plus spectaculaire de maladie qui a disparu grâce à la vaccination c’est la variole. Elle tuait encore beaucoup de personnes au début du 20 e siècle. On a introduit le vaccin et la variole a disparu de la planète en 1980."Pour le scientifique, la vaccination est le"C’est cette vaccination qui a non seulement permis de diminuer très fortement toute une série de maladies, mais carrément d’éliminer des maladies de notre planète."Depuis janvier 2018, l’obligation vaccinale est passée en France pour les moins de deux ansalors que les autres pays européens laissent libre choix aux parents de faire vacciner leurs enfants ou pas." est allédans la Maison de l'enfance, une crèche de Marcq-en-Baroeul, dans la métropole lilloise."Moi j’étais convaincue", explique la mère de Raphaëlle, qui fait partie des premiers enfants à avoir bénéficié des onze vaccins obligatoires. "Surtout lorsqu'on met son enfant en collectivité, on adhère je pense un peu plus au principe de vacciner pour protéger les autres également, et notre bébé bien sûr."Cette autre maman abonde : "Je préfère vacciner mon enfant comme le conseille le corps médical plutôt que de risquer certaines maladies à mon enfant. Je préfère en vouloir toute ma vie à un médecin qui m’aurait conseillé de vacciner, qu’à moi, si mon enfant avait une rougeole qui tourne mal ou une maladie qui dérape parce que je ne l’ai pas vacciné."Lesont suscité des questionnements, mais pas d'opposition confirme la Directrice de la Maison de l’enfanceCatherine Sablonnière : "Les parents ont bien réagi parce qu’avant cette loi, la grande majorité des enfants étaient déjà vaccinés contre ces onze maladies. Les interrogations c’est quand dans les médias, ils ont entendu parler de onze vaccins. Ils se sont imaginé que les enfants allaient recevoir onze injections. En réalité, ces onze vaccins, c’est fait en quatre fois."Pour nourrir le débat, l'émission diffusée ce mardi comportera en outre cinq reportages consacrés auxde la vaccination, au scandale desprésents dans certaines injections, aux, à la destruction deset à laqui tue encore en France.