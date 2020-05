Les restaurants, cafés et bars de Lille ne paieront pas de taxe sur les terrasses cette année

Les restaurants, cafés et bars de Lille ne paieront pas de taxe sur les terrasses pendant toute l'année, a annoncé vendredi la mairie, pour les "accompagner" après deux mois et demi fermeture imposée pour lutter contre la pandémie de coronavirus.



L'exonération se fera "pour l'ensemble de l'année", a indiqué en visioconférence de presse Martine Aubry (PS), ce qui représente 960 000 euros de perte de recettes pour la commune. "C'est important d'accompagner les commerçants, restaurateurs, bars, et cafés", a-t-elle justifié. Une délibération sera soumise au vote lors du prochain conseil municipal, le 12 juin.

Extensions de terrasses

L'édile, candidate à une quatrième mandat, a également promis des "extensions ou créations de terrasses" "partout où c'est possible", sous certaines conditions, sauf pour les établissements qui ont "posé des problèmes" avec les riverains par le passé et les endroits où les Bâtiments de France le refuse. "Quand cela est possible, certaines zones très denses en restaurants pourront être piétonnisées, précise également la mairie de Lille dans un communiqué. Ce sera le cas de la rue des Bouchers, la rue de la Monnaie ou encore la rue de Pétérinck. D’autres rues pourront être piétonnisées avec l’accord des gérants d’établissements."



Une distance d’1m entre chaque table et une allée d’au moins 1,4m pour permettre le passage des personnes à mobilité réduite devront être impérativement respectés sur ces terrasses.