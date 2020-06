RÉSULTATS. Municipales à Lille : au bout du suspense, Martine Aubry (PS) réélue face à Stéphane Baly (EELV)

Visages fermés, les militants écologistes attendent l’arrivée de @StefBaly pour son discours... La défaite à 200 voix a vite fait le tour. #municipaleslille #municipales2020 #lille pic.twitter.com/hAB54Q4SKN — Simond Colaone (@simondcolaone) June 28, 2020

Indétrônable, Martine Aubry a été réélue pour un quatrième mandat à la tête de Lille, après avoir été annoncée perdante – de très peu – pendant une partie de la soirée.Jamais on n'aura vu un duel aussi serré pour s'emparer du beffroi de la Capitale des Flandres, et l'ex-conseiller municipal EELV Stéphane Baly, ancien allié de la majorité, a bien failli faire vaciller le bastion socialiste depuis un siècle.Il aura, semble-t-il, suffi de quelques centaines de voix pour faire la différence.La candidate LREM-MoDem-UDI, Violette Spillebout termine en troisième position avec 20,5% de cette triangulaire historique, marquée par une forte abstention (68,4% selon une étude Ipsos/Sopra/Steria). Les trois candidats avaient voté dans la matinée : dans le Vieux-Lille pour Martine Aubry et Stéphane Baly et à Fives pour Violette Spillebout. Les soutiens de cette dernière en avaient profité pour indiquer aux journalistes qu'ils soupçonnaient de la fraude dans plusieurs bureaux. Aucune preuve n'a toutefois été apportée.

Dans la 10e ville de France en population (232 787 habitants en 2017), la campagne des municipales a été particulièrement âpre, et surtout marquée par la rupture complète entre les socialistes et les écologistes, alliés depuis près de 40 ans qui ont abordé le second tour des élections au coude à coude.

La dernière fois que l'on avait vu des triangulaires à Lille, c'était en 2001, lorsque Martine Aubry devenait la première femme maire de la ville, face au RPR et au FN. Depuis, l'ancienne ministre du Travail avait été réélue confortablement avec 66,6% des voix en 2008, puis plus difficilement avec 52,05% des voix en 2014, face au candidat UMP Jean-René Lecerf.Candidate à un quatrième mandat,est arrivée en tête du premier tour du scrutin avecdes voix. Un premier tour marqué par un taux d'abstention de 67,38%, à quelques jours de l'annonce du confinement pour endiguer la propagation du Covid-19.Face à elle, le chef de file EELV au conseil municipalavait réussi l'exploit de décrocherdes suffrages alors qu'il était quasiment inconnu avant l'élection. Pour la première fois en près de 40 ans, l'alliance entre PS et EELV est exclue dans l'entre-deux tours. Stéphane Baly avait prévenu dès octobre 2019 : "Le match est entre Aubry et moi".Pourtant, à cette triangulaire s'ajoutait une troisième figure :, candidate LREM en troisième position au premier tour avec% des voix. L'investiture, par le parti présidentiel, de l'ancienne directrice de cabinet de Martine Aubry n'avait pas plu à tout le monde. Sa rivale, la députée du Nord Valérie Petit, avait même fini par quitter le parti en janvier dernier Le candidat LFI(8,84%) a refusé toute fusion de sa liste et, dans un communiqué, appelé Martine Aubry et Stéphane Baly à prendre position sur un certain nombre de sujets (RIC, friche Saint-Sauveur...) tout en exhortant à ne pas donner une seule voix à la candidate macroniste Il a été plus difficile pour la droite, battue avec le score de 8,24% du LR de choisir un candidat . Pendant l'entre deux-tours, ce dernier a préconisé le vote blanc quand le patron des LR du Nord Sébastien Huyghe (battu au 2tour en 2008) a appellé à voter Violette Spillebout. Quant à Jean-René Lecerf, battu en 2014 et désormais président du département du Nord (après avoir quitté le parti LR en 2016), il a appelé à soutenir son ancienne rivale, Martine Aubry . Même choix pour Thierry Pauchet, chef de file (DVD) de l'opposition municipale.Quant au candidat FN(6,84%), il n'a pas donné de consigne de vote ; pas plus que le candidat du Parti Animaliste(1,95%) ou le Gilet jaune(0,88%)L'entre deux-tours a évidemment été marquée par la crise du coronavirus et l'action de la maire de Lille a été scrutée à la loupe. Martine Aubry s'est positionnée comme la seule candidate d'expérience face à la "récession" qui s'annonce après la crise sanitaire.Stéphane Baly, lui a appelé les électeurs macronistes en désir de "changement" à "ne pas se tromper" et voter pour lui. Il a refusé l'alliance que lui proposait Violette Spillebout et elle-même a refusé la main que lui tendait la droite.La campagne, qui s'est d'abord jouée sur la question environnementale (les pics de pollution, le devenir de la friche Saint-Sauveur, le nombre d'espaces verts...) a également été marquée par le mouvement "Black Lives Matter" : plusieurs associations et collectifs souhaitent le retrait de la statue équestre du général Faidherbe , au bord de la Place de la République, à cause de sa participation active à la campagne coloniale de la France au 19siècle.Le dernier sondage avant les élections, en date du 18 juin, donnait Martine Aubry et Stéphane Baly au coude à coude, avec respectivement 39% et 37% des voix, devant Violette Spillebout à 24%.Sur France Info, retrouvez le détail des résultats du 2eme tour des Municipales à Lille