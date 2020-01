Retraite : à Lille, le préfet interdit les manifestations en centre-ville ce mardi

Les "casseurs" pointés du doigt

le boulevard de la Liberté

la rue du Molinel

la rue de Tournai

la place de la Gare

la rue Faidherbe

la place du Théâtre

la rue des Manneliers

la rue Nationale jusqu’à l’angle des rues Nationale et Solférino

la rue de Solférino, de la rue Nationale jusqu'à la rue Inkermann.

Depuis ce mardi matin à 8 heures et jusqu'à ce soir, à 20 heures, le préfet du Nord Michel Lalande a interdit tout rassemblement dans le centre-ville de Lille dans le cadre de la mobilisation contre la réforme des retraites, a indiqué la préfecture dans un communiqué."Lors de la réunion qui s’est tenue ce jour en préfecture, les représentants des organisations appartenant à l’intersyndicale ont déclaré de nouvelles actions dans les rues du centre-ville de Lille les 14 et 16 janvier" indique la préfecture."Les services de l’État ont proposé un itinéraire alternatif permettant d’éviter l’hyper centre-ville en raison des risques importants de troubles à l’ordre public lié aux comportements des casseurs qui se mêlent en nombre croissant aux cortèges et particulièrement à celui du samedi 11 janvier."Les axes concernées sont :"Le caractère répétitif des violences survenues ces dernières semaines excède le cadre de la liberté de manifestation" a indiqué la préfecture pour justifier ces mesures.