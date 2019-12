VIDEO. Retraites : deux étudiants de l'ESJ Lille interpellés pendant une manifestation

Nous défendons ce droit pour les journalistes professionnels et pour les futurs journalistes. Les tentatives de restreindre ce droit par des intimidations ou des amendements législatifs ne sont pas acceptables. Nous les condamnons avec fermeté. — ESJ Lille (@ESJLille) December 12, 2019

Arrêtés pour avoir pris en photo des policiers ou pour violences et refus d'otempérer ? Les versions divergent. Deux étudiants de l'Ecole supérieure de journalisme de Lille (ESJ) ont été interpellés jeudi en marge de la manifestation contre la réforme des retraites à Lille. "L'ESJ Lille est informée de l'interpellation de deux de ses étudiants. Les éléments en notre possession nous amènent à penser qu'ils ont été interpellés pour avoir pris des photos de policiers en intervention. La liberté de prendre des photos lors de manifestation est un droit", a tweeté l'école."Nous défendons ce droit pour les journalistes professionnels et pour les futurs journalistes. Les tentatives de restreindre ce droit par des intimidations ou des amendements législatifs ne sont pas acceptables. Nous les condamnons avec fermeté", a-t-elle ajouté.Une source policière a confirmé à l'AFP ces interpellations mais a donné une version différente, évoquant des violences contre les policiers et un refus d'obtempérer. "Un jeune homme a été interpellé en fin d'après-midi place de la République pour violences volontaires sur agent de la force publique", a indiqué cette source. "A priori, ses collègues ne connaissaient pas le motif de cette interpellation et se sont donc rendus devant l'hôtel de police vers 18H00. C'est à ce moment-là qu'un deuxième étudiant a été interpellé pour attroupement malgré les sommations règlementaires, lorsqu'il a refusé de quitter les lieux."Les deux étudiants étaient en garde à vue jeudi soir.Quelque 1200 personnes ont manifesté jeudi après-midi dans le centre de Lille contre la réforme des retraites, selon la préfecture du Nord.