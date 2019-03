Rio Mavuba, footballeur au grand cœur, offre son énergie aux orphelins de Makala

Rio Mavuba explique l'association "Les orphelins de Makala"

"Ça me tenait à cœur de renvoyer la balle aux enfants de là-bas"

Rio Mavuba, c’est un champion au sourire sympathique et à l’énergie généreuse, qui nous offre une sacrée leçon de vie. "Mes parents ont fui la guerre civile d’Angola. Jai eu la chance d’être en France avec mes frères et sœurs et d’y faire ma carrière."Le footballeur remporte le titre de champion de France avec le LOSC et, en 2009, décide de rendre à Makala, le village de son père, ce que son destin lui a offert, en créant un orphelinat. "L’association Les orphelins de Malaka permet à 32 orphelins d’avoir attention et éducation, d’aller à l’école, de passer un bac pour espérer une vie meilleure. "On ne souhaite pas les lâcher dans la nature après qu’ils aient 18 ans."

Un toit et une école pour tous ! Donner la chance à ces orphelins de vivre comme des enfants ...

Chaque année, Rio Mavuba organise à Lille un concert caritatif. L'édition 2019, c'est ce lundi 18 mars où de nombreux artistes et sportifs offriront un show aux spectateurs avec comme mission, récolter des fonds pour permettre aux orphelins de continuer à grandir en sécurité. "Au de-là de passer un bon moment, c’est que ça permet aux enfants d’assurer leur scolarité et c’est pour cela qu’on veut qu’il y ait un maximum de personne avec nous !" Le principe est simple, une place achetée paye un trimestre de scolarité pour un des enfants de l’orphelinat.



Élu joueur citoyen de 2015/2016, le champion offre son trophée à l’émission.



Le trophée de Rio Mavuba

Les petites manies de Rio Mavuba

Les enfants des "Orphelins de Makala"

Infos pratiques : La nuit à Makala 2019 Lundi 18 mars au Zénith de Lille à 19H30

3 heures de show

Prix des places : 25 euros dans la fosse et 30 euros pour les places assises

Une place achetée = un trimestre de scolarité payé pour un orphelin de Makala

Artistes : Vegedream / Willy William / Naza / Oumar Diaw et Malaika Belliard / Madame monsieur / Tibz / Laurie Peret / Léa CAstel / DJ Abdel / Tom Leeb / Jérémie Dethelot / Donel / Jack'sman / Didier Drogba / Maëva Coucke / Moussier Tombola / KArima Charni / Booder / Lisa Freestyle

Lillois un jour, Lillois toujours ... Car ici, c’est un peu chez lui, nous dit-il. Après tout ce qu’on a vécu, j’ai fait dix ans ici. Mes trois enfants sont nés à Lille. Cette région pour moi est particulière et c’est avec un grand plaisir que je reviens ici. Chez vous, c’est chez nous. Rio Mavuba vit actuellement à Bordeaux, mais il sera peut-être bientôt de nouveau Nordiste. En attendant, il est consultant pour BFM TV et prépare un diplôme pour devenir entraîneur : "J’aimerais pourquoi pas tenter de coacher une équipe de jeune, c’est ce qui me plaît le plus aujourd’hui."Formé à la comptabilité, le champion admire son père footballeur et est toujours en retard, voilà les petites manies de Rio Mavuba.Toutes les infos de l'association de "Les orphelins de Makala" sont par ici