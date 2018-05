Ronchin : le SAMU s'entraîne à prendre en charge 250 victimes d'un potentiel attentat

© Dr Roch Joly

Prévisions d'attentats mais pas que



Un lieu de stockage gardé secret

Certains habitants dese sont inquiétés : pourquoi, filant à toute vitesse vers la mairie ? En réalité, il s'agissait d'unorganisé par les secours. "Ce sont des entraînements qu'on organise très régulièrement,", explique le Dr Roch Joly, chef de service adjoint auLe SAMU du Nord a en sa possession unprévus pour gérer. Tout l'enjeu de l'entraînement de ce matin était de vérifier lad'une sorte de poste médical avancé, dans une salle de sport de Ronchin."Le cas de figure aujourd'hui, c'étaitc'est-à-dire avec le top départ, les gyrophares jusqu'à Ronchin...", précise le Dr Joly. Le résultat de l'entraînement, en temps, est. En tout, il n'a falluaux agents du SAMU pour se rendre jusqu'au point de l'entraînement, déployer les stocks de matériel et de médicaments et installer"C'est un très bon temps, parce que", précise le Dr Joly. En tout, 40 personnes ont participé à l'entraînement, dont 25 secouristes de la Protection Civile et 15 personnes du SAMU, qui dépend du CHRU de Lille.Ce type d'entraînements, le SAMU en organise, sur des thématiques différentes. "Bien entendu, depuis quelques temps", explique le médecin. "Mais finalement pour nous, qu'il s'agisse d'undeou d'un, ça ne change pas grand chose. C'est toujours."Ce qui peut réellement changer la donne, en revanche, c'est. "Notre travail, c'est le[limiter les dégâts, nldr]. C'est à dire qu'on va poser des garrots, donner des médicaments pour la douleur parce qu'un garrot ça fait très mal. Notre rôle, c'est de, à l'hôpital."Mais si le nombre de victimes est trop important pour le nombre de chirurgiens et de blocs opératoires disponibles, il faut être en mesure d'accentuer ce damage control. "En clair, si le chirurgien a 5 victimes, il va les opérer, le jour-même. Mais s'il y en a 10, il va toutes les opérer pendant une demi-heureJusqu'à maintenant, les secours n'ontque ce soit lors de l'attentat de Nice ou lors des attentats de Paris, le 13 novembre 2015. Les capacités humaines et structurelles ontCe matin, l'entraînement a été réalisé avec le vraiIl en existe, dont un attribué au SAMU de Lille. "Il y a toujours un stress parce que", ajoute le Dr Joly.Ce stock de médicaments permettant la prise en charge des victimes est"Tous les 6 mois, on met ce stock de médicaments dans des malles. A la fin de la période ils sontet on en met de nouveaux à la place", explique le Dr Joly, qui décrit un travail très important de classement et de suivi des médicaments en question.Le lieu de stockage est bien évidemment"Vous imaginez, si des terroristes venaient", conclut le Dr Joly. D'autres entraînements sont prévus