Roncq : ivre, il rentre dans sa voiture et la braque avec une arme

Moment d'horreur pour cette jeune femme. Dimanche soir, alors qu'elle reprend sa voiture garée sur le parking du Buffalo Grill, à Roncq, un homme monte soudainement dans son véhicule. Il est 23h, l'homme la braque avec une arme de type pistolet et la menace. Il lui ordonne de rouler jusqu'à Halluin.



Tremblante, la victime s'exécute. Sur le trajet, il lui demande alors son portable, sa carte bleue et de sortir du véhicule. La jeune femme répond qu'elle n'a pas sa carte bleue sur elle et parvient à sortir de la voiture.





Course-poursuite dans Halluin

Le braqueur, un homme de 48 ans, reprend alors le volant et prend la fuite vers le centre-ville d'Halluin. C'est alors qu'une équipe de policiers de la Bac l'aperçoit et décide de le prendre en charge. Une course-poursuite s'engage : l'homme refuse de s'arrêter.



Finalement, quelques mètres plus loin, le fuyard percute un plot en bois, à l'angle du chemin du bois du duc et du chemin de Loisel. Les policiers l'interpellent; il est fortement alcoolisé.



Sur la plancher de la voiture, la police retrouve les deux portables et le pistolet décrit par la victime. Connu des services de police pour des précédents méfaits, l'homme a été placé en garde à vue au commissariat de Tourcoing.