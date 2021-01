"S'il n’y a pas assez de vaccins, dites-le nous" : à Lille, Martine Aubry implore le gouvernement de "dire la vérité"

À l'occasion de l'ouverture de la vaccination aux 75 ans et plus, la maire de Lille Martine Aubry s'est rendue dans un centre ouvert à Fives et en a profité pour adresser un message au gouvernement. Elle craint "qu'il n'y ait pas assez de vaccins" et demande au gouvernement de "dire la vérité."