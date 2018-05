C'est toujours triste une salle qui ferme,

Mais s'il est un phœnix du spectacle , c'est bien le Le Biplan qui depuis bientôt 30 ans, a toujours su rebondir , renaître et en ressortir plus grand pour reprendre un... https://t.co/aIvYobdaU0 — Simon Fache (@simonfache1) 5 mai 2018

Pour un anniversaire, ce n'est vraiment pas un cadeau. Vendredi, la salle associative lilloise a annoncé sa fermeture jusqu'à la fin de la saison, soit l'interruption de la programmation. Motif ? Après une visite mercredi,. Mais la préfecture n'a pas validé les portes des issues de secours qui s'ouvrent vers l'intérieur, et non vers l'extérieur.Néanmoins, "", rassure le conseil d'administration dans un communiqué. "Nous comprenons la colère de certain-e-s d’entre vous. Cette nouvelle ne nous réjouit pas non plus.", commente l'association sur Facebook, et temporise : "On tient à préciser que la commission de sécurité fait son travail", précise l'association.Mais l'équipe ne désespère pas. "", rappelle l'association. "Nous espérons que ce ne sera pas la fin, que le vol continuera !".