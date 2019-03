Séries Mania 2019 : découvrez toutes nos vidéos du festival

Épisode 1 du Journal du Festival du vendredi 22 mars 2019

Découvrir les coulisses de de l'événement. Marcher dans les pas des nombreuses personnalités françaises et internationales qui foulent le tapis rouge. Suivre les confidences des stars de séries recueillies par Christelle Massin. Partager ou non les coups de cœur et coups de griffes de Pierre Langlais de Télérama ...Depuis le vendredi 22 mars 2019, les festivaliers voient défiler des actrices comme Anna Paquin ("True Blood", "X Men"...), Julianna Margulies ("Urgences"), Ingrid Chauvin, Audrey Fleurot, Emma de Caunes, Claire Keim et acteurs comme Freddie Highmore ("Good Doctor"), Hippolyte Girardot ... mais aussi des scénaristes, réalisateurs ou auteurs de renom...

Pour cette soirée d’ouverture, Christelle Massin reçoit l'auteure, Delphine de Vigan et le médecin et réalisateur, Thomas Lilti. Ils sont tous deux membres du Jury de Séries Mania 2019.



Journal du Festival Séries Mania 2019

Épisode 1

Épisode 2 du Journal du Festival du samedi 23 mars 2019

Journal du Festival Séries Mania 2019

Épisode 2

Épisode 3 du Journal du Festival du dimanche 24 mars 2019

Pour cette seconde journée du festival, Christelle Massin reçoitet, acteurs de la série

Pour cette 3e journée du festival, Christelle Massin reçoit Dominik Moll, réalisateur de la série "Eden".

Journal du Festival Séries Mania 2019

Épisode 3

Épisode 4 du Journal du Festival du lundi 25 mars 2019

Journal du Festival Séries Mania 2019

Épisode 4

Pour cette 4e journée du festival, après un entretien avec l'actrice, Christelle Massin reçoitet, acteurs de la sériediffusée sur France 3.