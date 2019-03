Séries Mania 2019 : demandez le programme !

Vendredi 22 mars : ouverture

Samedi 23 mars

Freddie Highmore / © VALERIE MACON / AFP

10h30 : Wayne, UGC Ciné-Cité

11h00 : The Cry, Le Majestic

11h00 - 13h00 : Rencontre er dédicaces avec SKAM France - La série sur les ados d’aujourd’hui, Le Tripostal

11h30 : Pros and Cons, UGC Ciné-Cité

14h00 : Compétition Formats Courts - séance 1, Le Majestic

14h00 - 15h30 : Rencontre exceptionnelle avec Freddie Highmore, Le Nouveau Siècle

14h30 : Missions - saison 2, UGC Ciné-Cité

15h00 : Les Misérables – 17:38 (Royaume-Uni)Panorama InternationalUGC Ciné-Cité - Salle 08

15h30 : Rencontre avec le cast de Demain nous appartient, Le Tripostal

16h00 : Chimerica , Compétition Officielle, Le Nouveau Siècle

, Compétition Officielle, Le Nouveau Siècle 16h15 : The Good Doctor - saison 2, UGC Ciné-Cité

16h30 : Curfew, Le Majestic

18h00 : Flack UGC Ciné-Cité

18h30 : La Dernière Vague, UGC Ciné-Cité

19h00 : Just for Today , Compétition Officielle, Le Nouveau Siècle

, Compétition Officielle, Le Nouveau Siècle 19h30 : Exit – 21:48 (Norvège)Panorama International, Le Majestic

22h30 : Nuit des comédies, Le Nouveau Siècle

Dimanche 24 mars

11h30 : Just for Toda y, Compétition Officielle, UGC Ciné-Cité

y, Compétition Officielle, UGC Ciné-Cité 12h00 : Black Monday, UGC Ciné-Cité

12h30 : Compétition Formats Courts - séance 1, Le Majestic

14h00 : Clem - saison 9, UGC Ciné-Cité

14h30 : Chimerica , Compétition Officielle UGC Ciné-Cité

, Compétition Officielle UGC Ciné-Cité 14h30 : Orange Is the New Black : analyse croisée, Conférences et tables rondes, UGC Ciné-Cité

15h00 : The Virtues , Compétition Officielle, Le Nouveau Siècle

, Compétition Officielle, Le Nouveau Siècle 16h00 : Arras, Les Misérables, Séances en région Hauts-de-France

16h30 : Asylum City, UGC Ciné-Cité

16h30 : Rencontre exceptionnelle avec Yves Rénier suivie de la projection de Pour tout l'or du Transvaal, Le Majestic

17h00 : Osmosis, UGC Ciné-Cité

17h30 : Rencontre et dédicaces avec les acteurs de Clem, Le Tripostal

18h00 : Folklore, UGC Ciné-Cité

19h30 : Sharp Objects, Le Majestic

20h00 : Eden , Compétition Officielle , Le Nouveau Siècle

, Compétition Officielle Le Nouveau Siècle 20h30 : The OA - Part II, UGC Ciné-Cité

Lundi 25 mars

COMPÉTITION OFFICIELLE :

10 séries inédites, en avant-première mondiale ou internationale.



BAGHDAD CENTRAL 🇬🇧

CHAMBERS 🇺🇸

CHIMERICA 🇬🇧

EDEN 🇫🇷 🇩🇪

IDENTIFICATION 🇷🇺

JUST FOR TODAY 🇮🇱

LAMBS OF GOD 🇦🇺

MYTHO 🇫🇷

THE VIRTUES 🇬🇧

TWIN 🇳🇴https://t.co/IcgqlJPlbL pic.twitter.com/3dBdnexf8A — SERIES MANIA (@FestSeriesMania) 7 mars 2019

11h30 : Success, Le Majestic

12h30 : La Dernière Vague, UGC Ciné-Cité

13h30 : Curfew, UGC Ciné-Cité

14h00 : Homecoming, Le Majestic

14h30 Rencontre avec les ados de la série Les Grands, UGC Ciné-Cité

15h00 : The Virtues Compétition Officielle, UGC Ciné-Cité

Compétition Officielle, UGC Ciné-Cité 15h00 : Rencontre Bureau des légendes avec Bruno Fuligni et Alex Berger; Le Tripostal

16h30 : Compétition Formats Courts - séance 2 UGC Ciné-Cité

17h00 Blackout, Le Majestic

17h00 : Rencontre exceptionnelle avec la Présidente du jury : Marti Noxon, UGC Ciné-Cité

17h30 : Rencontre et dédicaces avec Delphine de Vigan, Le Tripostal

17h45 : Soupçons, UGC Ciné-Cité

19h00 : Monzon, UGC Ciné-Cité

19h30 : 8 Days, Le Majestic

20h30 : Manifest, UGC Ciné-Cité

20h30 : Mytho Compétition Officielle, Le Nouveau Siècle

Mardi 26 mars

Uma Thurman / © Lisa Lake / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

11h30 : Compétition Formats Courts - séance 2, UGC Ciné-Cité

12h30 : Exit, UGC Ciné-Cité

13h00 : Osmosis, UGC Ciné-Cité

14h00 : Angela, 15 ans, Le Majestic

14h00 : Rencontre et dédicaces avec Michel Bussi, Le Tripostal

14h30 : Dialogue croisé avec Eric Rochant et Hugo Blick, les maîtres de l'espionnage; UGC Ciné-Cité

15h45 : Flack, UGC Ciné-Cité

16h00 : Compétition Formats Courts - séance 3, UGC Ciné-Cité

16h00 : Rencontre et dédicaces avec Michael Connelly, Le Tripostal

16h30 : La série adolescente a-t-elle tout d'une grande ? Conférences et tables rondes, UGC Ciné-Cité

17h00 : Sharp Objects, Le Majestic

17h30 : Rencontre exceptionnelle avec Uma Thurman, Le Nouveau Siècle

18h00 : Le Grand Bazar, UGC Ciné-Cité

18h30 : Hierro, UGC Ciné-Cité

19h00 : MotherFatherSon, UGC Ciné-Cité

19h30 : The Guest, Le Majestic

20h00 : Chambers Compétition Officielle, Le Nouveau Siècle

Compétition Officielle, Le Nouveau Siècle 20h00 : Lens - Un avion sans elle

20h00 : Tourcoing - Les Petits Meurtres d'Agatha Christie

Mercredi 27 mars

11h30 : Soupçons, UGC Ciné-Cité

12h00 : Wayne, Le Majestic

13h00 : Hierro, UGC Ciné-Cité

13h30 : Chambers, Compétition Officielle, UGC Ciné-Cité

Compétition Officielle, UGC Ciné-Cité 14h30 : Mytho Compétition Officielle, UGC Ciné-Cité

Compétition Officielle, UGC Ciné-Cité 15h00 : Batman, Le Majestic

16h00 : Le concept HBO : Élever la série télévisée au rang d'art, Conférences et tables rondes, UGC Ciné-Cité

16h30 : Compétition Formats Courts - séance 4, UGC Ciné-Cité

17h00 : I am the Night, UGC Ciné-Cité

17h30 : The Cry, Panorama International, Le Majestic

18h00 : Identification, Compétition Officielle, Le Nouveau Siècle

18h00 : Une Île, UGC Ciné-Cité

18h15 : Rencontre et analyse : les séries de David Simon

19h30 : Pros and Cons, UGC Ciné-Cité

20h00 : Irresponsable - saison 3, UGC Ciné-Cité

20h30 : Dunkerque - Mytho

20h30 : Lambs of God, Compétition Officielle, Le Nouveau Siècle

Jeudi 28 mars

COMPÉTITION OFFICIELLE : IDENTIFICATION 🇷🇺

Une communauté d’immigrés accueille Lera, une jeune orpheline. Elle épouse le fils de la famille mais, le jour de leurs noces, rien ne se passe comme prévu...

Projection le 27 mars en présence de l'équipehttps://t.co/nW9ldnBhAg pic.twitter.com/8snS72s4PC — SERIES MANIA (@FestSeriesMania) 16 mars 2019

11h30 : Le Grand Bazar, UGC Ciné-Cité

11h00 : Compétition Formats Courts - séance 3, UGC Ciné-Cité

13h00 : Lambs of God, Compétition Officielle, Le Majestic

Compétition Officielle, Le Majestic 14h00 : Rencontre avec les agents de Dix pour cent, UGC Ciné-Cité

14h15 : Identification Compétition Officielle, UGC Ciné-Cité

Compétition Officielle, UGC Ciné-Cité 14h30 : Homecoming, UGC Ciné-Cité

16h00 : Compétition Formats Courts - séance 5, Le Majestic

16h00 : Monzon, UGC Ciné-Cité

16h30 : Rencontre exceptionnelle avec les créateurs de Black Mirror : Charlie Brooker et Annabel Jones, UGC Ciné-Cité

17h00 : MotherFatherSon, UGC Ciné-Cité

18h30 : 8 Days, UGC Ciné-Cité

19h30 : Twin, Compétition Officielle, Le Nouveau Siècle

Compétition Officielle, Le Nouveau Siècle 20h00 : Blackout, Le Majestic

20h00 : Roubaix - Meurtres à Lille

20h30 : Fleabag - saison 2, UGC Ciné-Cité

22h30 : Game of Thrones : La Nuit, Le Nouveau Siècle

Vendredi 29 mars

11h30 : Compétition Formats Courts - séance 4, Le Majestic

12h00 : Asylum City, UGC Ciné-Cité

13h30 : Reprise comédies - Partie 1, UGC Ciné-Cité

14h30 : The Art of Television II, Le Majestic

15h00 : Twin, Compétition Officielle, UGC Ciné-Cité

Compétition Officielle, UGC Ciné-Cité 15h30 : Une Île, UGC Ciné-Cité

16h00 : Reprise comédies - Partie 2, UGC Ciné-Cité

16h30 : Brexit, Le Majestic

17h30 : The Guest, UGC Ciné-Cité

18h00 : Double Je, UGC Ciné-Cité

18h30 : I am the Night, UGC Ciné-Cité

19h00 : Amiens - Folklore

19h00 : Success, Le Majestic

19h30 : Baghdad Central , Compétition Officielle, Le Nouveau Siècle

, Compétition Officielle, Le Nouveau Siècle 20h00 : Warrior, UGC Ciné-Cité

Samedi 30 mars

scènes de ménage / © VALERY HACHE / AFP

11h00 : Compétition Formats Courts - séance 5, UGC Ciné-Cité

11h30 : Eden - L'intégrale – 13:12 (France), UGC Ciné-Cité

12h00 : Double Je – 14:00 (France), Le Majestic

13h00 : Baghdad Central , Compétition Officielle, UGC Ciné-Cité

, Compétition Officielle, UGC Ciné-Cité 14h00 : Les séries françaises manquent-elles de style ?, Conférences et tables rondes, UGC Ciné-Cité

14h00 : Eden - L'intégrale, UGC Ciné-Cité

14h30 : Manifest, Le Majestic

15h30 : The Twilight Zone, Rencontres exceptionnelles, UGC Ciné-Cité

16h00 : Les Dames de la Côte, UGC Ciné-Cité

16h30 : Rencontre avec les couples de Scènes de ménages, UGC Ciné-Cité

17h00 : Black Monday, Le Majestic

20h00 : Clôture : Hanna, Le Nouveau Siècle

C'est reparti pour la deuxième édition de Séries Mania . Le festival international des série débute ce vendredi 22 mars., les réservations sont déjà possibles. On vous donne le programme complet de ces 10 jours qui vont ravir les plus gros binge-watchers.Le festival ouvre ses portes au Nouveau Siècle avec , à 20 heures, les deux premiers épisodes de la série américaine The Red Line, produit par Ava DuVernay (Selma) et Greg Berlanti (Riverdale). La série évoque un sujet d'actualité : les violences racistes et policières aux États-Unis.La journée sera marquée par, le (plus aussi jeune) héros de Charlie et la chocolaterie, qui joue maintenant dans The Good Doctor, dont des épisodes de la saison 2 sont diffusés pendant le festival. Deux séries de la compétition officielle seront également présentées : Chimerica et Just for today.Suite de la compétition officielle avec l'entrée en lice de The Virtues et d'Eden, mais aussi une conférence et des analyses sur la célèbre série Orange is the New Black, les premiers épisodes de la neuvième saison de la sérié française Clem.Le temps-fort de la journée sera la rencontre avec la Présidente du jury, scénariste et productrice Marti Noxon. Les premiers épisodes de la série française Mytho seront également diffusés., l'écrivain Michael Connelly et une rencontre avec Michel Bussi. La série Chambers fera son entrée en lice pour la compétition officielle.La journée sera marquée par l'entrée en compétition de Lambs of God, mais aussi par une conférence sur le concept HBO et une analyses des séries de David Simon.Jeudi sera une grosse journée avec l'entrée en lice de Identification et de Twin pour la compétition officielle. Une rencontre est aussi organisée avec les agents de la série française de Dix pour cent, mais aussi une conférence avec les créateurs de la série Netflix Black Mirror. Une nuit Games of Thrones est également au programme entre 22h30 et 5 heures du matin.La journée de vendredi sera marquée par l'entrée en lice de Baghdad Central.Pour cette dernière journée du festival, une conférences sur les séries françaises est au programme, ainsi qu'une rencontre avec les acteurs de Scènes de ménages. La cérémonie de clôture se terminera avec Hanna.