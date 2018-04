Séries Mania : 5 choses à savoir avant de se rendre au festival lillois

1. Quelles séries vont être diffusées ?

La compétition officielle

La compétition française

Les avants-premières

2. Ça se passe où ?

La carte des lieux Séries Mania, à Lille

3. Comment réserver sa place ?

du 20 au 26 avril de 14h00 à 19h00 au Village Festival (Le Tripostal, avenue Willy Brandt à Lille)

de 14h00 à 19h00 au Village Festival (Le Tripostal, avenue Willy Brandt à Lille) du 27 avril au 5 mai de 10h00 à 20h00 au Village Festival ou sur nos lieux de projection une heure avant la séance

4. On va voir qui ?

5. Et sinon, à part les projections ?

De nombreuses projections sont organisées, avec d'un côté les compétitions officielles et de l'autre les avant-premières.seront présentées à la compétition officielle. Parmi elles, on compte, une série policière et futuriste qui se déroule dans un monde où l'on pense avoir éradiqué la mort, jusqu'au jour où l'on découvre sept jeunes mineurs, tous suicidés... La sérienous emmène elle dans les années 70, à Los Angeles, pour suivre le quotidien d'une femme divorcée qui se bat pour élever ses deux filles dans un contexte où le féminisme se développe.Parmi les petites nouvelles que nous avons repéré, citons égalementune série de la BBC qui raconte comment une famille de femmes avocates, spécialisées dans le divorce à Londres, doit gérer le retour de leur père, après 30 ans d'absence.Une dernière, diffusée sur Netflix, dont vous avez peut-être déjà vu le trailer :L'histoire se déroule cette fois en Scandinavie, dans un futur proche, après qu'une épidémie a anéanti la quasi-totalité des habitants. Un frère et une sœur cherchent alors à découvrir "si de nouvelles sociétés se sont organisées ailleurs"...>> Le programme complet de la compétition officielle Alors, déjà :. Puisqu'on ne fait pas partie du jury, on peut vous avouer que dans la compétition française, on a hâte de découvrir la série, dans laquelle joue, donc, Melvil Poupaud, et dont le pitch est ravissant : l'histoire se déroule à Lyon, où l'on suit une criminologue chargée d'enquêter "sur le meurtre d’Adeline Moreau, belle-fille du puissant député local Damien Moreau". Pas de trailer pour le moment, mais une jolie photo de cette série qui sera par la suite diffusée sur TF1 :A noter également deux séries dont on entend déjà beaucoup parler. La première s'appelle, et raconte l'histoire d'un psychologue scolaire, à qui un petit garçon de 3 ans et demi explique que sa mère... n'est pas sa mère. "Première adaptation télé de l’auteur à succès Michel Bussi, Maman a tort décrit avec finesse le dilemme d’un psychologue, entre volonté de protéger un enfant et risque de briser une cellule familiale", indique le pitch.La seconde,, nous emmène en 2026, alors qu'"un changement radical impose à tout le monde de vivre nu dans une France pacifiée et apaisée". Dans ce contexte, un inspecteur de police se réveille après 8 ans de coma et doit s'adapter à ces nouvelles règles... Les deux premières minutes vendent du rêve :>> Le programme complet de la compétition française Il y a aussi ces séries, mais pour lesquelles des nouveaux épisodes vont être projetés en exclusivité. On attend avec hâte la saison 6 de, notre enquêtrice préférée incarnée par le sublime Cécile Bois. Un épisode inédit de, Double Jeu, sera également projeté, ainsi que Meurtres en Solde, le tout dernier épisode desAussi, et surtout, on trépigne d'impatience à l'idée de découvrir avant tout le monde la saison 2 de, (The Handmaid's Tale pour les puristes) !>> Le programme complet des nouvelles saisons inédites Le festival se déroulera dans plusieursPour n'en citer que quelques uns, des projections, des rencontres et des animations seront organisées au Tri Postal, au Nouveau Siècle, au Majestic (big up), à la Gare Saint So', aux Beaux-Arts...Voicides lieux du festival :Pour se rendre à ces lieux de projections ou de rencontres, nous vous recommandons vivement de venir en transports en commun...En dehors des Parcours Secrets et de la soirée Mange ta Série, les projections et événements sontet ouverts à tous. Pour les cérémonies d’ouverture et de clôture, les projections, les rencontres exceptionnelles, les conférences, les tables rondes et le Marathon Comédie,Les réservations sont ouvertes :Pour les moins prévoyants, il est toujours possible de se présenter à l’entrée de la salleSéries Mania, ce n'est pas uniquement des projections de séries. De nombreuxannexes sont organisés durant la période du festival.>> Et de nombreux autres événements à découvrir ici.