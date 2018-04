Séries Mania à Lille : après les réservations en ligne, les fans se bousculent au Tri Postal

Billetterie deuxième chance :) SAMEDI 21 AVRIL A 18h de nouvelles places pour les séances complètes (sauf Mange Ta Séries et Parcours Secret). Connectez-vous à la billetterie sur https://t.co/o2E0alYZ1b ou l'appli mobile Android https://t.co/dRsM9bgNJB iOS https://t.co/zFitBrx4WA pic.twitter.com/0p7PgLEm2v — Festival SériesMania (@FestSeriesMania) 20 avril 2018

30 000 places gratuites

Avec @F3nord, jouez et gagnez des places pour la projection d'un épisode inédit des @PetitsMeurtres le samedi 27 avril 2018 à 20h au @coliseeroubaix --> https://t.co/8R6Sc3J2Gz — Festival SériesMania (@FestSeriesMania) 19 avril 2018

Fans de, ils sont venus chercher le précieux sésame; lede leur choix. "J'attendsla, la deuxième saison... Et puis je voudrais découvrir", explique cet amateur.Des nouveautés mais aussi et surtout desle festival Séries Mania c'est une centaine de projections parmi lesquelles desde quoi satisfaire un très large public."Lesont été prises d'assaut très rapidement", explique Jeremy Vasseur, coordinateur du festival Séries Mania. "Je pense à Maman a tort, à la série Nue. West world évidemment a fait un gros carton, et puisetc. et les conférences aussi."pour des événements qui se dérouleront partout à Lille, des points d'information également comme ici place de l'Opéra où des bénévoles répondront à toutes vos questions, notamment"Beaucoup de monde va passer pour", précise Hélène Agache, responsable communication du festival.Une programmation riche et ambitieuse à découvrir