Séries mania : des avant-premières à Lille

En dehors des compétitions du festival, Séries Mania propose aux visiteurs des avant-premières de séries très attendues. Miracle Workers, Daniel Radcliffe au paradis C'est la première fois que Daniel Radcliffe, acteur au succès planétaire de la saga Harry Potter, joue dans une série américaine. Dans Miracle Workers, il interprète Craig, un employé du paradis en charge de la collecte des prières des mortels. Le paradis est dépeint comme une usine aux conditions de travail loin d'être idylliques, à la tête de laquelle Dieu (Steve Buscemi), souffrant d'alcoolisme et de dépression, décide de faire sauter la Terre sur un coup de tête. Craig et d'autres anges tentent alors de le faire changer d'avis.



La série (7x30 minutes) sera diffusée en France à partir du 30 mars sur Warner TV, chaîne spécialisée dans les séries payante du bouquet Canal. The Good Doctor, saison 2 La saison 1 a fait un carton sur TF1, avec une moyenne de 6 millions de téléspectateurs par épisode. Après une rencontre entre Freddie Highmore, acteur principal, et ses fans, deux épisodes inédits de la saison 2 vont être diffusés dans le cadre de Séries Mania.



Adaptée d'un format coréen, la série américaine met en scène un jeune docteur autiste, exceptionnellement intelligent mais peu à l'aise dans ses interactions sociales. The OA, la série produite par Brad Pitt Après deux ans d'attente, suite à la saison 1 diffusée sur Netflix, la série poético-fantastique revient pour une deuxième saison et va être présentée à Séries Mania. Dans la saison 1, Prairie Johnson (Brit Marling) réapparaissait mystérieusement sept ans après avoir été enlevée. Aveugle lors de son enlèvement, elle avait recouvré la vue. Le fil de son histoire embarquait les spectateurs à travers les dimensions et sur plusieurs continents. La saison 2 est désormais disponible sur Netflix. Fleabag Adaptée d'une pièce de théâtre, diffusée sur la BBC et sur Amazon Prime, cette série britannique a vu sa première saison multi-récompensée. La saison 2 (disponible à partir du 17 mai sur Amazon) met en scène la créatrice Phoebe Waller-Bridge, dans le rôle d'une trentenaire londonnienne désabusée, à l'humour grinçant et décapant, à la Blanche Gardin.