Sin-le-Noble : des irréductibles Gilets jaunes

"C'est trop tard. Ca ne sert plus à rien qu'Emmanuel Macron parle maintenant."

Une tente, une cafetière et une radio : à, les Gilets jaunes entament leur. Depuis un mois, ils sont postés au rond-point de la zone commerciale.t, que ce soit avec les automobilistes ou les forces de l'ordre. Les habitants alentours leur apportent même des ravitaillements. La routine qui commence à s'installer témoigne d'une certaine lassitude : "Ca fait un mois maintenant,." estime l'un des manifestants. ", appuie un autre. Je pense qu'à Noêl, on sera encore tous là."Certains des Gilets jaunes présents sur le campement étaient à Paris samedi 8 décembre pour l'acte 4. Quant à leurs revendications, tous s'accordent pour dire qu: "Je travaille, et parfois le week-end je dois faire du black. [...] Avec ce que je gagne, je peux pas faire autrement", rapporte l'un d'eux.