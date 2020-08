SNCF : la ligne Lille-Flandres-Tournai interrompue après un accident

🔴 16h38

Ligne Lille ↔ Tournai

La circulation des trains est interrompue après un accident routier qui s'est produit en Belgique.

Une substitution par bus est en cours de mise en place.

Ce fil est à votre service jusqu'à 22h. — TER Hauts-de-France (@TERHDF) August 23, 2020

La circulation interrompue sur la ligne

Un accident entre un train et un véhicule a eu lieu sur un passage à niveau à Blandain en Belgique, peu après 16 heures ce dimanche après-midi. Celui-ci se trouve sur le trajet de la ligne SNCF Lille-Flandres-Tournai et a causé l'interruption du trafic dans les deux sens.Un véhicule a percuté un train qui circulait en direction de Lille Flandres au moment où il passait sur la ligne, sans pour autant faire de blessés. La quinzaine de passagers présents à bord du train au moment de l'accident n'a pas non plus été blessée.Les passagers ont été pris en charge par un autocar de la SNCF pour regagner la gare de Lille-Flandres.L'accident empêche pour le moment toute reprise du trafic. Pour rappel, cette ligne dessert les gares de Lezennes, Hellemmes, Pont-de-Bois, Annappes, Ascq, Baisieux, Froyennes et Tournai.Le trafic pourrait ne reprendre que demain matin selon la SNCF, qui indique "être en attente de la résolution du problème côté belge". Les trains en partance de Tournai et de Lille Flandres sur la ligne sont annoncés comme "supprimés".Des bus de substitutions ont été mis en place, mais la SNCF invite les passagers à reporter au maximum leur voyage et à vérifier sur le site TER-HDF l'état de circulation de leur train.